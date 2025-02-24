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Резолюцию по Украине приняли в ООН

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Сессия Генассамблеи ООН
Сессия Генассамблеи ООН. Иллюстративное фото: twitter.com/UnitedNationsRU

Резолюцию, осуждающую российскую агрессию в Украине и призывающую вернуть оккупированную территорию, приняли в ООН - "за" проголосовали 93 страны.

"Против" проголосовали 18 стран, воздержались от голосования по резолюции - 65, в том числе Казахстан, трансляция велась на официальном сайте Генассамблеи ООН.

Впервые с начала конфликта "против" вместе с РФ проголосовали и США.

По информации NYT, США проголосовали против данной резолюции, а также воздержались при голосовании по отдельной резолюции, призывающей к прекращению войны путем переговоров, после того как европейские страны внесли поправки с антироссийскими формулировками.

Как пишет РБК, проект резолюции предложили Украина и Евросоюз, соавторами выступили порядка 50 государств. В то же время США подготовили собственную резолюцию с другими формулировками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2223425-rezolyuciyu-po-ukraine-prinyali-v-oon/