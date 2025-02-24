Лидеры ЕС прибыли в Киев на третью годовщину начала войны в Украине (видео)

Руководство ЕС, а также лидеры ряда государств прибыли в Киев в третью годовщину начала войны. Гостей встретили на киевском вокзале - кадры опубликовали в Сети.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем микроблоге в соцсети Х поделилась видео прибытия в украинскую столицу.

"В третью годовщину жестокого вторжения России Европа собралась в Киеве. Мы сегодня в Киеве, потому что Украина - это Европа. В этой борьбе за выживание на карту поставлена ​​не только судьба Украины. Это - судьба Европы", - написала она.

По информации "РБК-Украина", в Киев приехали президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Ожидается, что состоится встреча, на которой обсудят безопасность и поддержку Украины.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия продолжит оказывать помощь Киеву - такое обращение он сделал в связи с третьей годовщиной начала конфликта между РФ и Украиной.

"Мир и свобода в Европе требуют от нас, чтобы мы оказывали решительную поддержку Украине. Германия твердо стоит на стороне Украины - посредством гуманитарной помощи, защиты бежавших из страны, военной поддержки", - заявил он.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что лидеры стран ЕС проведут экстренный саммит по Украине - он запланирован на 6 марта.

Также "Русская служба Би-Би-Си" рассказала о том, как изменилась Украина за три года войны.