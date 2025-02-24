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Лидеры ЕС запланировали экстренный саммит по Украине

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Флаг ЕС
Флаг ЕС. Иллюстративное фото: artJazz / Getty Images

Лидеры стран ЕС проведут экстренный саммит по Украине - он запланирован на 6 марта, об этом объявил президент Европейского Совета Антониу Кошта.

Политик написал о проведении саммита в своем микроблоге в соцсети Х.

"Мы переживаем решающий момент для Украины и европейской безопасности. В ходе моих консультаций с европейскими лидерами я услышал общую приверженность решению этих задач на уровне ЕС: укреплению европейской обороны и внесению решительного вклада в мир на нашем континенте и долгосрочную безопасность Украины", - написал Кошта.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия продолжит оказывать помощь Киеву.

"Мир и свобода в Европе требуют от нас, чтобы мы оказывали решительную поддержку Украине. Германия твердо стоит на стороне Украины - посредством гуманитарной помощи, защиты бежавших из страны, военной поддержки", - заявил он.

Сам президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, прошедшей накануне третьей годовщины полномасштабного российского вторжения, рассказал о перспективах завершения войны и заключения мира с Россией, переговорах с США, отношениях с Трампом и вопросе выборов в Украине.

Зеленский заявил, что готов оставить свою должность в обмен на членство Украины в НАТО.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2223153-lidery-es-zaplanirovali-ekstrennyy-sammit-po-ukraine/