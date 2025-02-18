Израиль вывел почти все войска из Ливана в рамках соглашения о перемирии, но оставил на пяти позициях. Ливан назвал это оккупацией

Израиль решил оставить войска в пяти районах Южного Ливана, несмотря на обязательство полностью покинуть ливанскую территорию в рамках подписанного в ноябре мирного соглашения с Бейрутом. Ливан уже поспешил заявить, что будет считать любое присутствие израильских военных на своей земле оккупацией.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" было подписано 27 ноября. Оно ознаменовало конец почти двухмесячной войне между Израилем и радикальной шиитской группировкой.

В рамках договоренностей Израиль обязался вывести свой военный контингент с южной части Ливана в течение 60 дней (впоследствии крайний срок был продлен до 18 февраля). Боевики "Хезболлы" также должны были покинуть эту территорию, их должны были сменить ливанские войска в течение того же периода.

Армия обороны Израиля пока останется на аванпостах в Ливане, чтобы, как сказал представитель ЦАХАЛ, подполковник Надав Шошани, "Израиль мог убедиться в отсутствии непосредственной угрозы" на своей северной границе.

"Мы привержены соглашению о прекращении огня. Мы считаем, что это хороший процесс", - добавил он.

За последние несколько дней израильские военные вывели свои войска из населенных пунктов Ливана. Во вторник утром Ливан объявил о новом развертывании своих войск в южной части страны.

На прошлой неделе США разрешили военным ЦАХАЛ остаться в пяти стратегических точках на юге Ливана, хотя пока не ясно, как долго войска будут там находиться. Израильские военные определили несколько позиций, с которых открывается вид на северные израильские поселения.

Израиль обвинил ливанское правительство в том, что оно не выполнило свою часть соглашения о прекращении огня, не развернув должным образом войска к югу от реки Литани - района, из которого должны были уйти и Израиль, и "Хезболла".

Израильские военные заявили, что готовы оставаться на своих постах в течение длительного времени, до тех пор, пока "Хезболла" полностью не уйдет за реку Литани и израильское политическое руководство не прикажет им покинуть эту территорию, пишет The Times of Israel.

Ливанские лидеры публично высказали недовольство планом Израиля.

Ливан будет считать любое оставшееся израильское присутствие на своих землях оккупацией и имеет право использовать все средства, чтобы добиться ухода его войск, заявил представитель ливанского президента в понедельник.

Ливанские власти также пообещали обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой заставить Израиль немедленно покинуть территорию.

Спикер парламента Ливана Набих Берри заявил в минувший четверг, что США проинформировали его о плане Израиля, который он отверг от имени своей страны.

"Я отказался говорить о каких-либо сроках продления периода вывода войск", - цитирует Берри официальное информационное агентство Ливана NNA. "Ответственность за вывод войск лежит на американцах".

Он добавил, что если Израиль останется в Южном Ливане, это будет "означать, что израильтяне будут практиковать свободу передвижения и агрессию в Ливане, а это неприемлемо".

Источник в органах безопасности Ливана ранее подтвердил агентству AFP, что "израильская армия выведена из всех приграничных деревень, за исключением пяти пунктов".

Перестрелки между израильскими военными и боевиками "Хезболлы" продолжались почти каждый день с 8 октября 2023 года, после нападения ХАМАС на Израиль. В конце сентября прошлого года Израиль начал наземную операцию против "Хезболлы", которая продолжалась два месяца и завершилась подписанием соглашения в ноябре.

По данным ливанских властей, с октября 2023 года в стране было убито по меньшей мере 3823 человека, большинство из них - за последние несколько недель, когда Израиль активизировал кампанию против "Хезболлы".

С израильской стороны, по данным властей, погибли по меньшей мере 82 солдата и 47 мирных жителей.

Около 60 тысяч израильтян покинуть свои дома на севере страны, лишь немногие из них вернулись в приграничные города, опустошенные ракетными обстрелами.

"Хезболла" - самая мощная и самая функциональная проиранская сила за пределами Ирана. Эта военизированная группировка остается "руками" Ирана в той части ближневосточного региона, где расположен Израиль.

После нападения ХАМАС на израильские населенные пункты в октябре 2023 года и последовавшей за этим военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа бывший лидер «Хезболлы» Хасан Насралла объявил войну Израилю и распорядился вести обстрелы до тех пор, пока Израиль не выведет свои войска из сектора Газа.

Хасан Насралла был убит 28 сентября прошлого года в результате израильского авиаудара по подземному штабу "Хезболлы" в Бейруте.

"Хезболла" назначила своим новым руководителем бывшего зама Насраллы 71-летнего Наима Хасема.

О том, изменятся ли задачи Хезболлы в отношении Израиля после ухода с южной части Ливана, читайте здесь.