Президентские выборы в Абхазии: выбор есть, альтернативы не просматривается

15 февраля в Абхазии пройдут внеочередные президентские выборы. Они вызваны кризисом власти, который спровоцировало соглашение о российских инвестициях. Хотя никто из пятерых кандидатов не ставит под сомнение союз Абхазии с Россией, Москва, чьи бюджетные вливания держат на плаву непризнанную республику, ясно дала понять, кого предпочтет видеть на этом посту. Но, как показывает опыт предыдущих выборных кампаний, такое благословение может обернуться проблемами для кандидата, на которого поставил Кремль.

Автор: Олег Болдырев / Би-би-си

Голосование в отколовшейся от Грузии республике прошло бы весной и по плану, но выборы пришлось приблизить после того, как в декабре в отставку ушел предыдущий президент Абхазии, Аслан Бжания. Его вынудили к этому многодневные протесты в столице непризнанной республики, Сухуми, вспыхнувшие после того, как Бжания внес на ратификацию в парламент крайне непопулярный в Абхазии договор с Россией об инвестициях, на принятии которого Москва настаивает уже много лет. Протестовавшие уверены, что договор, дававший большие финансовые и таможенные послабления крупному бизнесу из России, лишил бы местных предпринимателей доходов — в первую очередь в курортном бизнесе.

После того, как Бжания покинул пост, обязанности руководителя стал исполнять вице-президент Абхазии Бадра Гунба. Он же стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах. Основную конкуренцию ему составляет Адгур Ардзинба, бывший министр экономики Абхазии, один из лидеров кампании по противодействию законопроекту об инвестициях, которая и закончилась 15 ноября народным сходом у президентской администрации, а потом и ее штурмом.

Кроме них, в выборах участвуют бывший торгпред Абхазии в России Олег Барциц, руководитель Контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба и банкир Адгур Хурхумал. О предвыборной активности первых двух сообщают значительно меньше, а о третьем почти ничего.

В середине января российский ВЦИОМ опубликовал результаты телефонного опроса среди жителей Абхазии, поставив на первое место Гунбу, затем, со значительным отрывом, Ардзинбу и вслед за ними остальных трех кандидатов с поддержкой в считанные проценты. Публикация соцопроса вызвала скандал: сторонники кандидатов, соперничающих с Гунбой, заявили, что заграничные — российские — социологи нарушили правила освещения предвыборной кампании. Своих соцопросов абхазские СМИ не публикуют.

В темноте, без зарплат и торговли

Заменив Аслана Бжанию на посту руководителя республики, и.о президента Гунба столкнулся с отдачей, которую вызвало противодействие закону об инвестициях. Сначала — по давней традиции — обнаружились проблемы с главным экспортным сельхозпродуктом Абхазии, мандаринами, и Россия прекратила принимать их как раз в разгар урожая. Немного погодя об ограничениях на работу с Абхазией объявила ассоциация туроператоров России.

Еще до этого, в сентябре Россия замедлила, а потом и вовсе прекратила перечисление средств, которыми оплачиваются работники в бюджетной сфере. «Все бюджетные работники, неважно, в каких-то таких гражданских госучреждениях или силовых, остались без зарплат, — поясняет Олеся Вартанян, исследователь проблем безопасности на Кавказе. — Очень серьезный нажим пошел на Абхазию со стороны России. И посыл, который шел от Москвы, был довольно понятным: если вы не будете делать, как мы говорим, то у вас будут вот такие серьезные проблемы».

В дополнение ко всему в Абхазии возник сезонный дефицит электроэнергии. Он был вызван зимним недостатком генерации на Ингурской ГЭС — единственном работающем объекте абхазской энергетики. Общественность искала виноватых в плохом состоянии электросетей и самой ГЭС, объявила войну криптофермам, которые сжирают значительную часть электричества.

А Россия, на чью помощь можно было бы рассчитывать в сезон, когда воды в водохранилище Ингурской ГЭС часто не хватает, на этот раз ограничилась поставками электричества в ночные часы, потребовав оплаты электроперетока в дневное время по тарифам, на которые у абхазского бюджета не было денег.

Был введен режим жесткой экономии. Абхазам грозила встреча Нового года без света. Но в последнюю неделю декабря и. о. президента объявил о договоренности с Россией по «гуманитарным» поставкам дополнительных объемов электроэнергии. Отключения электричества не прекратились, но стали гораздо реже.

Из Кремля приехал земляк

В конце января в Сухуми приехал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Несмотря на то, что официально о его роли в контактах с Абхазией Кремль не высказывался, все сделали вывод, что именно Кириенко будет курировать абхазскую тему в Москве — вместо Дмитрия Козака, под чьим руководством разрабатывался и был заключен с правительством в Сухуми тот самый проект инвестиционного соглашения.

Абхазские наблюдатели подчеркивали тот факт, что Кириенко — уроженец Сухуми, и обратили внимание на то, как дипломатично он высказывался на больную тему инвестиций и инвесторов из России. «Должны ли быть эти инвестиции законодательно обеспечены? — риторически спрашивал Кириенко. — Конечно, да. Иначе никто не будет вкладывать эти средства. Но такое обеспечение не требует суеты. Это требует вдумчивой планомерной работы, которая должна учитывать интересы обеих сторон».

Из этого в Сухуми сделали вывод что предыдущая стратегия жесткого прессинга в вопросе об инвестициях признана неудачной. «Кириенко сказал, что история с тем соглашением, где никаких абхазских интересов учтено не было, закрыта, тема закрыта, мы будем создавать новое соглашение, — считает Инал Хашиг, редактор абхазского издания „Чегемская правда". — Он заявил, что соглашение должно быть обоюдно интересным и оно должно обязательно учитывать интересы абхазских компаний, абхазского бизнеса и абхазских граждан».

Обтекаемые формулировки Кириенко допускают и другую трактовку. «Россия от своих планов не отступает, — полагает Кристель Витс, исследовательница из университета Тарту в Эстонии, специализирующаяся на де-факто государственных образованиях постсоветского пространства. — Кириенко дает понять, что соглашение об инвестициях будет, хотя и обещает учесть абхазские интересы. Эта проблема встает снова и снова, очевидно, что Россия в этом вопросе заинтересована, и я не думаю, что она от него откажется».

Предпочтительный кандидат

В чем сомнения точно отпали — так это в вопросе о том, кого из кандидатов российские власти хотели бы видеть новым руководителем Абхазии. Несмотря на то, что вице-президент Бадра Гунба ушел на время предвыборной кампании в отпуск, с Кириенко он все же встретился — формально как член комиссии по реконструкции Сухумского аэропорта. Предполагают, что аэропорт после паузы в 30 лет, прошедших с момента войны в Абхазии, возобновит работу в мае, с началом курортного сезона.

Через неделю Гунба приехал в Москву и, кроме еще одной встречи с Кириенко, провел там переговоры с российскими министрами финансов, иностранных дел, энергетики и минздрава. В официальных сообщениях гостя из Абхазии называли «политическим деятелем», но назад в Сухуми, на тестовом авиарейсе, приземлившемся в обновленном аэропорту, Гунба повез договоренности государственного уровня.

Так, возобновилось финансирование абхазских бюджетных служащих. На эти нужды Москва перечислила 343 млн рублей. После встречи с Гунбой глава российского минфина Антон Силуанов заявил: «У нас хорошие, устойчивые взаимоотношения между бюджетами двух стран, поэтому все те планы, которые заложены на этот год и на перспективу, будут выполняться». Как показали события минувшей осени, планы — дело переменчивое, устойчива, пожалуй, только зависимость бюджета Абхазии от России — он уже давно почти наполовину наполняется российскими деньгами.

А замминистра энергетики РФ Грабчак, комментируя решение о возобновлении полноценных энергопоставок в Абхазию, сказал, что Москва понимает — «народ Абхазии не должен страдать от дефицита электроэнергии». Способствовали ли этому пониманию какие-то непубличные договоренности, из обтекаемых заявлений двух сторон понять невозможно. Говоря о судьбе российских инвестиций, Бадра Гунба на встрече с вице-премьером Новаком сказал: «Нам необходимо пересмотреть формат этого соглашения и дальше реализовывать инвестиционные проекты, необходимые для развития нашего государства».

Вопрос о том, как теперь бывший вице-президент расценивает соглашение, которое привело к кризису власти в ноябре, основной его соперник Адгур Ардзинба поднял на предвыборных дебатах 11 февраля. Из ответов Гунбы следовало, что столь чувствительные вопросы следовало бы обсуждать только после консультаций с гражданами.

Он, однако, в долгу не остался и припомнил Ардзинбе соглашение об отдельных экономических зонах, подписанное, когда соперник Гунбы был министром экономики. Тот договор освободил от налогов иностранные компании, которым планировалось выделить в аренду 7,5 тыс. гектаров абхазской земли, однако на практике соглашение об отдельных экономических зонах так и не заработало — судьба, типичная для многих больших проектов в непризнанной республике.

Без альтернативы

В последние годы Москва избегала открытого вмешательства в выборные процессы в Абхазии. Возможно, потому, что до сих пор в памяти результат, к которому привели усилия российских политтехнологов помочь одному из фаворитов предвыборной гонки 2004 года — Раулю Хаджимбе. Попытки представить его соперника, Сергея Багапша, в негативном свете и безосновательные обвинения его в прогрузинской позиции закончились тем, что Багапш победил, притом в первом же туре. На отношениях Сухуми с Москвой это, впрочем, никак не сказалось, и при Багапше в 2008-м, после вторжения в Грузию, Москва признала независимость Абхазии.

На этот раз негативные комментарии многих российских медийных ресурсов отводились Адгуру Ардзинбе, которого российские медиа попытались выставить противником сотрудничества с Россией. Эта стратегия может сработать ровно наоборот, считает редактор «Чегемской правды» Инал Хашиг. «Абхазы не очень любят, когда в их внутренний вопрос вмешивается даже их главный союзник, — говорит он. — Тем более что политтехнологи, конечно же, работают не в белых перчатках. Здесь маленькое общество, все друг друга знают и поверить в придуманные ими [политтехнологами] истории даже людям, абсолютно несведущим в политике, сложно».

Столь явная поддержка одного из кандидатов кажется Кристель Витс из университета Тарту нелогичной. «Я не предвижу значительных изменений в абхазо-российских отношениях или стратегии Сухуми в отношении России, вне зависимости от исхода этих выборов. В конечном счете Россия будет работать с тем, кого выберут, и новый президент Абхазии будет работать с Россией как главным партнером, — полагает она. — В этом смысле — если понимаешь, что на самом деле ничего не изменится — довольно странно проталкивать так сильно одного кандидата. Возможно, Россия хочет более плавного продолжения своих проектов и планов и поэтому ставит на человека, которого уже знает». И все же, оговаривается Витс, не исключено, что Москва просто недооценила, какое раздражение такой подход вызовет у абхазских избирателей.

Но на главный вопрос — как совместить приход больших российских денег в Абхазию с нежеланием отдавать иностранцам землю в собственность — четких ответов в ходе предвыборной кампании не было. Лидеры кампании против соглашения, на которое пошел бывший президент, Аслан Бжания, по полной используют тот эпизод в соперничестве с его преемником Бадрой Гунбой, но внятной альтернативы не обозначают.

«Абхазия находится в иждивенческом состоянии, Россия уже больше 16 лет продолжает финансировать этот регион, а в ответ ничего не получает. И здесь, конечно же, встает вопрос, как Абхазии дальше развиваться, — рассуждает исследователь проблем безопасности на Кавказе Олеся Вартянян. — А для того, чтобы развиваться, надо каким-то образом открываться и, безусловно, открывать себя для этих инвестиций. Адгур Ардзинба довольно пространными лозунгами сейчас людям говорит, что с Москвой каким-то образом договорится. Но тут же приходит Москва и говорит: «Знаете, мы уже столько раз с вами пытались разговаривать и договариваться. И мы дальше отодвигать просто не можем, потому что это не будет работать». Возникает вопрос: какую альтернативу может Адгур Ардзинба предложить?»

В отсутствие надежных опросов трудно прогнозировать, победит ли кто-то из кандидатов уже в первом туре, набрав больше 50% голосов. Комментаторы подчеркивают, что при серьезной поляризации общественного мнения во втором туре немалое значение может иметь графа «против всех» — в 2019 году президентские выборы были признаны несостоявшимися, так как победивший во втором туре Рауль Хаджимба не набрал больше голосов, чем было подано за его соперника Алхаса Квицинию и «против всех».

Предложение исключить возможность голосования против всех кандидатов во втором туре выборов пока что не поддержано парламентом.