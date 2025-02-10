Израиль разгневан физическим состоянием освобожденных заложников. Отразится ли это на мирном соглашении?

Физическое состояние израильских заложников, освобожденных в минувшую субботу из плена ХАМАС, вызвал в Израиле шквал возмущения. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что такое обращение с заложниками не останется без ответа, но пока не уточнил, что именно он намерен предпринять.

Обмен израильских заложников на палестинских заключенных происходит каждую субботу, после того как 19 января вступил в силу подписанный в Катаре договор о перемирии.

Во время этих обменов ХАМАС не упускал возможности создать впечатление, что хорошо заботился о заложниках. Многие из них улыбались и по указанию боевиков махали толпе.

Но в этот раз это не удалось. Все трое заложников — 52-летний Эли Шараби, 56-летний Охад Бен-Ами и 34-летний Ор Леви — выглядели измученными, с впавшими глазами и землистым цветом лица.

В Израиле обмены транслируются в прямом эфире на больших экранах на одной из площадей Тель-Авива, поучившей название Площадь заложников.

Когда Шараби, Бен-Ами и Леви появились в кадре, собравшиеся на площади пришли в негодование.

Особенно когда короткое интервью перед тем, как сесть в автомобиль Красного Креста, давал Эли Шараби.

На вопрос человека в маске, как он себя чувствует, Шараби ответил: "Я очень счастлив, что сегодня возвращаюсь к жене и дочерям". В тот момент он еще не знал, что его жена и дети были убиты боевиками во время нападения 7 октября 2023 года.

То, с какой помпой боевики проводят обмен, в Израиле называют цинизмом.

Кроме того, опасения израильских властей и представителей Международного Красного Креста, выступающих посредниками при обменах, вызывает отсутствие мер безопасности.

Например, при обмене 30 января, в рамках которого были отпущены три израильтянки и пять граждан Таиланда, боевики в масках провели заложников сквозь многолюдную агрессивную толпу, прежде чем передать их посредникам.

В тот день Израиль на несколько часов задержал освобождение палестинских заключенных, потребовав от ХАМАС гарантий того, что последующие обмены будут безопасными для израильских заложников.

Последствия для мирной сделки?

Удручающее физическое состояние заложников, отпущенных в эту субботу, и унизительное видео, опубликованное ХАМАС с их участием, усилило гневные настроения в Израиле.

Видео снято в подземных тоннелях в тот момент, когда заложникам сообщают о том, что их освобождают. Они на камеру благодарят за это бога и надевают принесенные им футболки с их собственными фотографиями.

Вскоре после публикации этого видео семьи заложников выступили с обращением, в котором просили израильских бродкастеров не транслировать эти кадры.

Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "не будет молчать по поводу этих шокирующих сцен", и что будут приняты соответствующие меры.

По мнению многих экспертов, под ответными мерами израильский премьер может подразумевать дальнейший ход мирного урегулирования.

Согласование второго этапа соглашения между Израилем и ХАМАС должно начаться в понедельник 10 февраля, и пока неизвестно, с каким настроем израильская сторона приступит к переговорам.

По некоторым сообщениям, Израиль не приступит к обсуждению второй фазы, не согласовав предварительно ряд технических вопросов, но что это за вопросы, пока не известно.

В Израиле считают, что сцена с изможденными заложниками под воинственными транспарантами на арабском, иврите и английском несла в себе однозначное послание: ХАМАС по-прежнему контролирует Газу и отказываться от этого контроля не собирается.

Критика в адрес Израиля

Освобождение заложников. Иллюстративное фото: Amir Levi / Getty Images

Впрочем, обвинения в жестоком отношении с заключенными звучат и в адрес Израиля.

Вскоре после освобождения троих заложников в субботу из израильских тюрем были выпущены 183 палестинских заключенных, некоторые из которых отбывали длительные сроки за участие в убийствах израильтян.

Среди них высокопоставленный чиновник ХАМАС Джамаль аль-Тавиль, ранее занимавший пост мэра Аль-Биреха. Он провел в израильских тюрьмах в общей сложности около 20 лет, в частности по подозрению в том, что помогал в подготовке бомбистов-самоубийц.

Недавно он устроил в тюрьме голодовку в знак протеста против того, что его держат без предъявления обвинений.

Его дочь, сама недавно выпущенная из тюрьмы, утверждала, что перед самым освобождением он был избит.

По данным Палестинского Красного Полумесяца, в общей сложности семерым освобожденным из израильских тюрем понадобилась госпитализация.

Теперь главный вопрос заключается в том, как обстоятельства субботнего обмена повлияют на хрупкую сделку о перемирии между Израилем и ХАМАС, и повлияют ли вообще.

Израильские власти приветствовали инициативу Дональда Трампа, предложившего переселить палестинцев из Газы. ХАМАС в этой связи обвинил Израиль в том, что он не стремится выполнять свои обязательства по прекращению огня, но подчеркнул, что сама группировка по-прежнему готова участвовать в любых переговорах.