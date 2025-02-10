Президент Румынии заявил о решении уйти в отставку

12 февраля президент Румынии Клаус Йоханнис уйдет в отставку. Об этом он сообщил на брифинге, заявив, что не хочет наступления кризиса в своей стране, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Через несколько дней парламент проголосует за мое отстранение от должности и в Румынии наступит кризис, поскольку начинается референдум об отставке президента. Чтобы избавить Румынию от этого кризиса - подайте в отставку. Я покину свой пост послезавтра, 12 февраля", - цитирует издание слова президента Румынии Клауса Йоханниса.

По мнению Йоханниса, от этого решения никто не выиграет, однако референдум отрицательно повлиял бы на внутреннюю и внешнюю политику и привел к разделению общества.

Глава Румынии отметил также, что не хотел бы, чтобы Румыния стала "посмешищем для всего мира", пишет издание.

Клаус Йоханнис, согласно информации на сайте ТАСС, родился 13 июня 1959 года в Сибиу, в центральной части Румынии. Этнический немец.

11 августа 2014 года Христианско-либеральный альянс выдвинул Клауса Йоханниса на пост президента Румынии. Во втором туре (16 ноября) он одержал победу - за него отдали голоса 54,53% избирателей. 21 декабря 2014 года он вступил в должность.

В ноябре 2019 года Йоханнис вновь принял участие в президентских выборах и одержал победу.

Ранее сообщалось, что по итогам первого тура президентских выборов в Румынии неожиданно лидирует независимый кандидат Кэлин Джорджеску, который ранее входил в ультраправый "Альянс за объединение румын" (AUR) и выступал с критикой ЕС и НАТО. Следом за ним идет действующий премьер-министр, лидер Социал-демократической партии (PSD) Марчел Чолаку, который считался фаворитом гонки.

Позже конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, на который ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску неожиданно набрал больше всех голосов - 23%. Теперь выборы должны будут пройти заново.

Позже кандидат в президенты Румынии раскритиковал решение Конституционного суда по выборам - Кэлин Джорджеску назвал госпереворотом отмену итогов первого тура.