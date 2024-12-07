Госпереворотом назвали отмену итогов первого тура президентских выборов в Румынии
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Кандидат в президенты Румынии раскритиковал решение Конституционного суда по выборам - Кэлин Джорджеску назвал госпереворотом отмену итогов первого тура
Независимый кандидат записал видеообращение по этому поводу, пишет РИА Новости.
"Последнее решение Конституционного суда страны является не просто юридическим, а политическим актом, который представляет собой государственный переворот", - заявил Джорджеску.
По словам политика, судебная система республики утратила свою независимость и подчинена политическим приказам.
Кандидат в президенты подчеркнул, что демократия не подлежит торгу, а власть народа - это основа демократического государства, так как быть суверенным - значит уважать выбор других.
Напомним, что Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, на который ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску неожиданно набрал больше всех голосов — 23%. Теперь выборы должны будут пройти заново.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2197400-gosperevorotom-nazvali-otmenu-itogov-pervogo-tura-prezidentskih-vyborov-v-rumynii/