Выборы в Румынии: в первом туре лидирует кандидат, критиковавший НАТО и помощь Украине

По итогам первого тура президентских выборов в Румынии неожиданно лидирует независимый кандидат Кэлин Джорджеску, который ранее входил в ультраправый «Альянс за объединение румын» (AUR) и выступал с критикой ЕС и НАТО. Следом за ним идет действующий премьер-министр, лидер Социал-демократической партии (PSD) Марчел Чолаку, который считался фаворитом гонки.

После подсчета более 90% голосов Джорджеску набирает около 22%, Чолаку — примерно 20%. Оба кандидата, скорее всего, встретятся во втором туре, который пройдет 8 декабря.

Изначально главным конкурентом Чолаку считался лидер AUR Джордже Симион — он, по предварительным данным, занял четвертое место.

Официальные данные расходятся с данными экзитполов, согласно которым на второе место выходила представительница либерал-консерваторов Елена Ласкони. Она в итоге занимает третье место.

Подсчет голосов продолжается, официальные данные должны быть объявлены в понедельник. Всего в выборах участвовали 13 кандидатов.

Чолаку заявлял, что у него есть «четкий план по созданию более развитой Румынии, которая никого не оставит позади, внутренний план, основанный на экономическом росте и инвестициях, и план по укреплению влияния и авторитета Румынии за рубежом».

Он также назвал «политическими экстремистами» политиков, недовольных членством страны в ЕС и НАТО, и заявил, что они должны быть «политически изолированы».

Кэлин Джорджеску известен пророссийскими взглядами и критикой НАТО, а предвыборную кампанию вел в тиктоке, где обрел популярность.

В 2021 году он заявлял, что Североатлантический альянс не будет защищать ни одного из своих членов в случае нападения России, напоминает Reuters.

Лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, который считался основным конкурентом Чолаку, во время предвыборной кампании не раз говорил о войне в Украине, с которой граничит Румыния.

В 2022 году и позже он не раз называл Владимира Путина военным преступником, но при этом выступал против поставок оружия Украине. Его также обвиняли в связях с российскими спецслужбами, на что Симион отвечал, что он возглавляет «самую русофобскую партию Румынии».

Лидер AUR также известен своим евроскептицизмом и гомофобными высказываниями. Симион — сторонник объединения Румынии и Молдовы. Официальный Кишинев несколько раз запрещал ему въезд в страну, Украина также объявила его персоной нон грата.

Как отмечает «Радио Свобода», в интервью европейским СМИ Симион называл своими кумирами премьер-министра Италии Джорджу Мелони и избранного президента США Дональда Трампа.

Как сообщал румынский телеканал Digi24, в середине ноября депутат Европарламента Кристиан Терхеш рассказал о существовании записей серии встреч, которые Симион провел с сотрудниками российского ГРУ, сделанных украинской разведкой. Симион отрицает, что встречался с представителями российских служб, и заявил, что снимет свою кандидатуру, если в публичном пространстве появятся его изображения с офицерами ГРУ.

По данным канала, служба внешней разведки Румынии обратилась к властям Украины и Молдовы с просьбой рассекретить эти записи.

Конституционный суд Румынии запретил баллотироваться конкуренту Симиона — Диане Шошоакэ из партии «СОС Румыния», и по мнению экспертов, ее сторонники будут голосовать за Симиона. Отстранение Шошоаке от участия в выборах вызвало протесты многих политиков в Румынии, посчитавших решение КС недемократичным.

Президент Румынии — глава государства и главнокомандующий вооруженными силами страны. Он избирается на 5 лет и обладает значительными полномочиями в вопросах национальной безопасности и внешней политики.