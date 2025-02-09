Автомобиль президента Сербии Вучича на ходу потерял колесо (видео)

Авто президента Сербии Александра Вучича в субботу, 8 февраля, на ходу потеряло колесо. Об инциденте пишет Euronews Serbia, опубликовавшее соответствующее видео, передает NUR.KZ.

Как сообщает издание, сам Александр Вучич на митинге в городе Кикинде в шутку заявил, что у него лопнула шина по дороге к Мокрину.

Однако на записи с регистратора видно, что в автомобиле, в котором находился президент, возможно, не просто лопнула шина, а есть вероятность, что отпало целое колесо, отмечает издание.

Речь идет о бронированном автомобиле, специально предназначенном для перевозки должностных лиц. Поэтому пока не понятно, как мог произойти такой инцидент, сообщает издание.

Сообщается, что пострадавших нет, а расследование установит, что могло стать причиной происшествия.

В начале 2023 года сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов уйти с поста главы государства, если это сможет спасти страну. Вучич занимает пост президента Сербии с 2017 года.

Также он отметил, что это его последний срок на посту главы Сербии. Весной прошлого года он был избран на второй строк.

В декабре того же года в Сербии состоялись парламентские выборы. Победу одержала президентская коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться". Оппозиция заявила о фальсификации голосования, сотни человек вышли на улицы Сербии и потребовали отменить результаты выборов.

А весной 2024 года глава Сербии публиковал в Instagram тревожный пост про известия, полученные "за последние 48 часов", которые могут угрожать интересам Сербии.