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Сотни человек вышли на улицы Сербии и потребовали отменить результаты выборов (видео)

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Протесты в Сербии
Протесты в Сербии. Фото: Andrej Isakovic/AFP via Getty Images

В Сербии прошли парламентские выборы, по предварительным итогам которых победу одержала партия действующего президента Александра Вучича. Однако оппозиция заявила о фальсификации голосования.

Как пишет РБК, по результатам обработки 97,22% бюллетеней коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться", объединяющая правящую Сербскую прогрессивную партию и еще несколько политических сил, получила 47,36% голосов.

Объединенная оппозиция - коалиция "Сербия против насилия" - набрала 22,7% голосов.

При этом обе коалиции получили схожие результаты в столице страны Белграде: 37,74% у президентской коалиции против 34,12% у оппозиции.

После оглашения результатов выборов представители оппозиции и их сторонники начали акцию протеста в Белграде с требованием отменить итоги парламентских выборов, пишет издание, ссылаясь на сербские СМИ.

После этого у здания Городского собрания Белграда начался митинг. Собравшиеся направились к зданию Республиканской избирательной комиссии. Как пишут СМИ, протестующие сломали забор вокруг здания комиссии и попытались проникнуть внутрь.

Протесты в Сербии
Протесты в Сербии. Фото: Andrej Isakovic/AFP via Getty Images

По данным сербского телеканала, в акции протеста участвуют около 1,6 тыс. человек.

РИА Новости сообщает, что протестующие скандировали "Воры, воры", "Не отдадим голоса!" и оскорбления в адрес властей, бросали яйца и рулоны туалетной бумаги в сторону входа в РИК, а также взрывали петарды. Полиция в протесты не вмешивалась.

Несмотря на напряженную ситуацию, члены избиркома продолжали входить в здание к назначенному заседанию.

Председатель РИК Владимир Димитриевич заявил, что цель протеста заключалась в давлении на республиканский избирком, "который не имеет отношения к муниципальным выборам в Белграде". Он указал, что одной из сотрудниц попали в голову брошенным предметом прямо перед зданием.

Между тем лидеры оппозиционного блока заявили о фальсифицировании голосов и объявили голодовку.

"Мы вошли как депутаты в РИК, который является инстанцией второй ступени для городской избирательной комиссии, потому что не смеем признавать фальсифицированные белградские выборы... Мы дальше остаемся здесь как депутаты, Мирослав Алексич и я, и объявляем голодовку", - заявила одна из лидеров блока "Сербия против насилия", депутат Мариника Тепич.

Протесты в Сербии
Протесты в Сербии. Фото: Filip Stevanovic/Anadolu via Getty Images

Протест перед зданием продолжился, а собравшиеся ждут, когда избирком посчитает все голоса и проведет заседание.

Международные наблюдатели подтвердили, что предвыборная кампания в Сербии проходила в несправедливых условиях, пишет Euronews.

В частности, наблюдатели от ОБСЕ сообщили о нарушениях, подчеркивая, что они не носили систематического характера со стороны правительства.

"Любые попытки изменить правила игры вызывают беспокойство и могут потенциально повлиять на результат. И я думаю, что в нашем отчете мы очень четко об этом сказали. На самом деле не было равных условий игры", - заявил представитель ОБСЕ Фарах Карими.

Представители оппозиции заявляют, что стали свидетелями таких нарушений, как вброс бюллетеней в урны и карусельное голосование. Также были проблемы с тайной голосования. Кроме того, по их данным, в Белграде голосовали люди, которые не являются жителями столицы или Сербии.

"Окончательный доклад ОБСЕ будет опубликован через два месяца. Однако предполагаемые фальсификации могли иметь решающее значение только на муниципальных выборах в Белграде. Остальная часть Сербии проголосовала за правящую партию. 

Оппозиция утверждает, что ее поражение объясняется вездесущим присутствием президента Вучича в сербских СМИ и запугиванием государственных служащих", - говорится в материале.

Как уточняет ТАСС, в ходе голосования граждане Сербии выбирали на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатный парламент), а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и автономный край Воеводина.

Правом голоса обладали более 6,5 млн человек. Всего голосующим были доступны 8 273 участка в Сербии и 81 участок в 35 странах.

Результаты выборов должны быть объявлены РИК в течение 96 часов после закрытия избирательных участков, то есть до 01:00 22 декабря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051382-sotni-chelovek-vyshli-na-ulitsy-serbii-i-potrebovali-otmenit-rezultaty-vyborov-video/

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