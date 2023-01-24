Президент Сербии Вучич допустил уход в отставку

Александр Вучич. Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов уйти с поста главы государства, если это сможет спасти страну. Вучич занимает пост президента Сербии с 2017 года.

Политик допустил свой уход в отставку в ходе обращения к нации, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

"Если бы была необходимость каким-либо образом сохранить государство и дать ему какое-то время, я бы не колебался. Сейчас не тот момент, но я бы не колебался", - сказал Вучич в ответ на вопрос о готовности покинуть пост президента.

Также он отметил, что это его последний срок на посту главы Сербии. Весной прошлого года он был избран на второй строк.

Вучич подчеркнул, что считает себя солдатом своей страны, и пообещал руководствоваться ее интересами при принятии решений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006564-prezident-serbii-vuchich-dopustil-uhod-v-otstavku/