Президент Сербии опубликовал тревожный пост в Instagram про "последние 48 часов"

Президент Сербии Александр Вучич опубликовал в Instagram тревожный пост про известия, полученные "за последние 48 часов", которые могут угрожать интересам Сербии, передает NUR.KZ.

Президент Сербии Александр Вучич опубликовал вечером 26 марта пост в соцсети Instagram, в котором объявил, что скоро сделает важное заявление.

"Сербию ждут трудные дни. На данный момент нелегко рассказать, какие новости мы получили за последние 48 часов.

Они напрямую угрожают национальным интересам Сербии и Республики Сербской. В ближайшие дни я познакомлю людей Сербии со всеми проблемами, которые стоят перед нами. Это будет сложно. Мы будем бороться. Сербия победит", - говорится в посте президента Вучича.

При этом 24 марта Александр Вучич написал в Instagram, что "Сербия свободна и продолжает жить".

"Сегодня исполняется 25 лет со дня начала агрессии НАТО. 19 самых могущественных и сильных стран напали на Сербию. За 78 дней они разрушили нашу страну (...).

Тем не менее, несмотря ни на что, Сербия живёт. Она стала сильнее и смелее. И эту свободу у нас больше не отнимут. Да здравствует Сербия!", - заявил он.

Напомним, 20 февраля стало известно о телефонном разговоре между Александром Вучичем и Касым-Жомартом Токаевым.

Сообщается, что во время разговора была выражена обоюдная заинтересованность сторон в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

Президент Сербии пригласил лидера Казахстана посетить с визитом Белград.

В начале 2023 года Александр Вучич заявлял, что готов уйти с поста главы государства, если это сможет спасти страну. Он занимает пост президента Сербии с 2017 года.

В декабре того же года в Сербии состоялись парламентские выборы. Победу одержала президентская коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться".

Оппозиция заявила о фальсификации голосования, сотни человек вышли на улицы Сербии и потребовали отменить результаты выборов.