Президент Сербии опубликовал тревожный пост в Instagram про "последние 48 часов"
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Президент Сербии Александр Вучич опубликовал в Instagram тревожный пост про известия, полученные "за последние 48 часов", которые могут угрожать интересам Сербии, передает NUR.KZ.
Президент Сербии Александр Вучич опубликовал вечером 26 марта пост в соцсети Instagram, в котором объявил, что скоро сделает важное заявление.
"Сербию ждут трудные дни. На данный момент нелегко рассказать, какие новости мы получили за последние 48 часов.
Они напрямую угрожают национальным интересам Сербии и Республики Сербской. В ближайшие дни я познакомлю людей Сербии со всеми проблемами, которые стоят перед нами. Это будет сложно. Мы будем бороться. Сербия победит", - говорится в посте президента Вучича.
При этом 24 марта Александр Вучич написал в Instagram, что "Сербия свободна и продолжает жить".
"Сегодня исполняется 25 лет со дня начала агрессии НАТО. 19 самых могущественных и сильных стран напали на Сербию. За 78 дней они разрушили нашу страну (...).
Тем не менее, несмотря ни на что, Сербия живёт. Она стала сильнее и смелее. И эту свободу у нас больше не отнимут. Да здравствует Сербия!", - заявил он.
Напомним, 20 февраля стало известно о телефонном разговоре между Александром Вучичем и Касым-Жомартом Токаевым.
Сообщается, что во время разговора была выражена обоюдная заинтересованность сторон в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.
Президент Сербии пригласил лидера Казахстана посетить с визитом Белград.
В начале 2023 года Александр Вучич заявлял, что готов уйти с поста главы государства, если это сможет спасти страну. Он занимает пост президента Сербии с 2017 года.
В декабре того же года в Сербии состоялись парламентские выборы. Победу одержала президентская коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться".
Оппозиция заявила о фальсификации голосования, сотни человек вышли на улицы Сербии и потребовали отменить результаты выборов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2074056-prezident-serbii-opublikoval-trevozhnyy-post-v-instagram-pro-poslednie-48-chasov/