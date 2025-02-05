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Трамп вывел США из Совета ООН по правам человека

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/Getty Images

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США "из антиамериканских организаций ООН": Совета ООН по правам человека и БАПОР, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Белого дома.

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и запрете любого будущего финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи и организации работ (БАПОР).

"Указ президента запрещает Соединенным Штатам предоставлять какое-либо дополнительное финансирование БАПОР, которое постоянно демонстрирует свою антисемитскую и антиизраильскую позицию, о чем свидетельствует количество его сотрудников, принявших участие в ужасных террористических атаках против Израиля 7 октября.

Объекты БАПОР неоднократно использовались ХАМАС и другими террористическими группировками для хранения оружия и строительства туннелей", - сказано в публикации.

Касательно Совета ООН по правам человека там сообщается, что орган "не выполнил своего предназначения".

"Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не выполнил своего предназначения и продолжает использоваться в качестве органа защиты стран, совершающих ужасающие нарушения прав человека.

Такие страны, как Иран, Китай и Куба, используют Совет ООН по правам человека для своей защиты, несмотря на вопиющую историю нарушений прав человека и злоупотреблений.

Совет по правам человека ООН продемонстрировал постоянную предвзятость в отношении Израиля, уделяя ему несправедливое и непропорциональное внимание в ходе заседаний совета", - говорится в публикации.

Там же есть и напоминание, что решение Трампа касательно этих организаций не является чем-то радикально новым для его администрации.

Во время своей первой администрации президент Трамп прекратил финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и вывел Соединенные Штаты из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

"После выхода США из ЮНЕСКО организация предприняла шаги по улучшению отношений с Израилем.

Президент Трамп успешно прекратил финансирование БАПОР США во время своей первой администрации. Администрация Байдена первоначально возобновила финансирование, пока не была вынуждена противостоять коррупции в БАПОР после атак 7 октября, и президент Трамп снова принимает меры, чтобы отстаивать права человека, навсегда выводя Соединенные Штаты из этой коррумпированной организации", - сообщает Белый дом.

Отметим, что указ был подписан Трампом перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал о том, чего можно ждать от их встречи.

Добавим, Совет ООН по правам человека, согласно данным на официальном сайте - межправительственный орган системы ООН, в состав которого входят 47 государств. Он был создан в 2006 году Генассамблеей ООН с целью "содействия всеобщему уважению и защите прав человека во всем мире".

РБК напоминают, что президентом США тогда был Джордж-буш младший, но страна присоединилась к Совету только в 2009 году, при Бараке Обаме.

При Джо Байдене Соединенные Штаты были членом Совета с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024-го, а потом получили статус страны-наблюдателя.

В 2018 году, когда Трамп вывел США из Совета ООН по правам человека, The Washington Post писали, что с 2006 года СПЧ принял более 70 резолюций, критикующих Израиль - в 10 раз больше критики Ирана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2218034-ssha-vyshli-iz-soveta-oon-po-pravam-cheloveka/