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Против жены Нетаньяху возбудили уголовное дело

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Сара Нетаньяху
Сара Нетаньяху. Фото: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Жену премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару Нетаньяху обвинили в запугивании свидетелей по делу ее мужа. Полиция возбудила дело, передает NUR.KZ со ссылкой на The Times of Israel.

Как сообщили в израильской прокуратуре, дело против Сары Нетаньяху было возбуждено еще в декабре 2024-го. Ее подозревают в запугивании свидетеля по делу о коррупции против ее мужа.

Расследование проводится израильской полицией и отделом по борьбе с киберпреступлениями Государственной прокуратуры.

Как отмечает телеканал, поводом для расследования стал репортаж, вышедший на канале N12. В нем утверждалось, что Сара Нетаньяху приказала помощнику ее мужа, Ханни Блейвайс, организовать протесты и онлайн-кампанию с целью оказать давление на Хадас Кляйн, ключевого свидетеля по одному из дел против премьера.

В репортаже утверждалось, что Сара Нетаньяху поручила Бляйвайс заставить активистов партии "Ликуд" выступить с нападками на Кляйн и провести демонстрацию возле ее дома незадолго до того, как свидетельница должна была дать показания в суде.

Сама Сара Нетаньяху отрицает свою причастность к давлению на Кляйна.

В материале указывается, что жена премьера в 2019 году была признана виновной в нецелевом использовании государственных средств на сумму около 50 000 долларов США. Тогда она признала вину и заключила сделку со следствием.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2217362-protiv-zheny-netanyahu-vozbudili-ugolovnoe-delo/