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В Израиле вступил в силу запрет на работу БАПОР — агентства ООН, которое израильские власти обвиняют в пособничестве ХАМАС

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Флаг ООН
Флаг ООН. Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

В Израиле вступил в силу запрет на деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР или UNRWA), которое израильские власти обвиняют в причастности к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Агентство эти обвинения отвергает. Правозащитники бьют тревогу, утверждая, что этот шаг отразится на поставках гуманитарной помощи в сектор Газа.

По данным израильской разведки, по меньшей мере 12 сотрудников БАПОР непосредственно участвовали в теракте, в результате которого были убиты более 1200 израильтян и более 250 захвачены в плен.

Кроме того, уверены в Израиле, многие сотрудники агентства могли знать о планах ХАМАС и не сообщили об этом.

По словам представителя правительства Израиля Дэвида Менцера, запрет на деятельность БАПОР означает упразднение офисов организации, прекращение проектов и операций, а также запрет на осуществление контактов с любой структурой в Израиле.

«БАПОР представляет угрозу для национальной безопасности Израиля», — заявил Менцер ранее на брифинге для журналистов.

Израильские власти утверждают, что основная цель деятельности ближневосточного агентства ООН заключается не в помощи палестинцам, а в прямом финансировании терроризма.

В октябре прошлого года израильский парламент большинством голосов (92) проголосовал за запрет деятельности организации в границах Израиля.

Первые обвинения Израиля в адрес БАПОР прозвучали в январе 2024 года, после чего более 10 стран объявили о приостановке финансирования агентства, включая его крупнейшего донора — США.

Представители ООН отвергают большинство обвинений Израиля в адрес БАПОР и настаивают на беспристрастности его сотрудников.

Международные опасения и контраргументы Израиля

Ранее Верховный суд Израиля отклонил петицию палестинской правозащитной группы «Адала» (Adalah) с требованием отменить решение Кнессета.

В обосновании суда говорится, что запрет касается деятельности БАПОР только на суверенной территории государства Израиль, но не препятствует работе агентства в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Между тем, запрет распространяется на оккупированный Израилем Восточный Иерусалим, где находится штаб-квартира отделения БАПОР Западного берега реки Иордан, что по сути делает работу агентства на этой территории невозможной.

Многие правозащитные организации и ряд стран в первую очередь выражают опасения, что полный запрет деятельности агентства на территории Израиля отразится на поставках гуманитарной помощи в сектор Газа, который остро в ней нуждается.

Дело в том, что большая часть грузов дла Газы попадает на палестинскую территорию через контрольно-пропускные пункты «Керем-Шалом», «Эрез» и «Кисуфим» на границе с Израилем. Гораздо меньшие объемы гуманитарной помощи ввозятся через КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта.

Поскольку БАПОР является одним из основных организаторов поставок, но взаимодействовать с израильской стороной больше не может, вся процедура доставки грузов из Израиля будет либо сильно затруднена, либо вовсе сорвана, заявляют в агентстве.

Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на это еще в октябре прошлого года, сразу после голосования в Кнессете.

«Мы готовы работать с нашими международными партнерами, с тем чтобы Израиль продолжал оказывать гуманитарную помощь Газе таким образом, чтобы это не угрожало безопасности Израиля», — заявил Нетаньяху.

Запрет также коснулся сотрудников БАПОР с иностранными паспортами, таких примерно 2%. Израиль аннулировал или не продлил их визы, и они больше не смогут приезжать в Газу или на Западный берег через израильские аэропорты.

БАПОР не отрицает, что у него были контакты с ХАМАС, но утверждает, что они были направлены исключительно на то, чтобы у агентства была возможность выполнять свою работу.

ХАМАС управляет сектором Газа с 2005 года, после того как выиграл выборы у партии ФАТХ, которая с тех пор остается у власти на Западном берегу реки Иордан.

Безжалостный акт или последняя капля?

Правительство Норвегии заявило в четверг, что выделит БАПОР 24 миллиона долларов, так как убеждено, что агентство помогает заботиться о палестинских беженцах.

«Газа находится в руинах, и помощь БАПОР необходима как никогда. Для Палестины чрезвычайно драматично вступление в силу израильских законов, которые на практике могут помешать работе БАПОР», — заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Норвегия — одна из трех стран (вместе с Ирландией и Испанией), которая в мае прошлого года заявила о готовности признать независимое государство Палестину.

Руководство БАПОР заявляет, что помимо доставки продуктов питания и других товаров первой необходимости, агентство также курирует такие отрасли, как образование, здравоохранение, дорожные работы и даже предоставление кредитов палестинским предпринимателям.

По словам Роланда Фредрика, главы отделения агентства на Западном берегу реки Иордан, где деятельность БАПОР тоже попала под запрет, решение Израиля лишает возможности ходить в школу 47 тысяч палестинских детей на Западном берегу, а более полумиллиона палестинских беженцев останутся без качественной медицинской помощи.

Глава БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что возможности агентства по оказанию помощи палестинцам намного превосходят возможности любой другой организации, и назвал действия Израиля «безжалостным нападением, наносящим ущерб жизни и будущему палестинцев на оккупированной территории».

Организация была основана в 1949 году после Арабо-израильской войны, в результате которой до 750 тысяч палестинцев, по данным ООН, были вынуждены покинуть свои дома.

Израиль давно выдвигает претензии в адрес агентства. В частности, представители израильских властей на разных этапах истории заявляли, что присутствие БАПОР в регионе усугубляет и продлевает палестино-израильский конфликт.

После нападения ХАМАС на израильские кибуцы и поселения 7 октября 2023 года израильская разведка распространила шестистраничное досье с именами и фотографиями 19 сотрудников БАПОР, которые либо непосредственно участвовали в нападении ХАМАС, либо помогали группировке в последующие дни.

Среди выдвинутых обвинений были помощь в похищении израильтян, транспортировка тел и даже участие в резне в кибуце Беэри, где были убиты более 130 человек.

В августе 2024 года генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что проведенное внутреннее расследование установило, что 12 из 19 человек из израильского досье могли быть причастны к нападению 7 октября. Девять из них, по словам Гутерриша, были уволены, один считается погибшим, а личности двух других на тот момент устанавливались.

Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2216774-v-izraile-vstupil-v-silu-zapret-na-rabotu-bapor-agentstva-oon-kotoroe-izrailskie-vlasti-obvinyayut-v-posobnichestve-hamas/

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