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"Надо просто все расчистить". Трамп призвал Египет и Иорданию принять беженцев из сектора Газа

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Палестинцы в разрушенном городе Газа
Развалины города Газа после авиаудара. Фото: Ali Jadallah/Anadolu Agency via Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Египет и Иордания должны принять палестинцев из сектора Газа, разрушенного в результате войны Израиля против группировки ХАМАС.

По словам Трампа, он сказал королю Иордании Абдалле: «Я бы хотел, чтобы вы сыграли большую роль, потому что я сейчас смотрю на ситуацию в секторе Газа и вижу, что там беспорядок, полный беспорядок». «Я хочу, чтобы он принял людей», — добавил Трамп.

«Речь идет о полутора миллионах человек, и надо просто все это дело расчистить», — сказал он, добавив, что этот шаг может быть «временным» или «долгосрочным». Президент США заявил, что планирует обратиться с аналогичным предложением к президенту Египта.

«Почти все разрушено, и люди там умирают, — заявил также Трамп. — Поэтому я бы предложил вовлечь некоторые арабские страны и построить жилье в другом месте, где они, может быть, наконец смогут жить в мире».

Трамп не сообщил дальнейших подробностей этого предложения, и эта тема не упоминалась в официальном отчете Белого дома о его звонке королю Иордании.

Министерство иностранных дел Иордании уже отреагировало на заявления Трампа, заявив, что «твердо и непоколебимо» отвергает идею перемещения палестинцев из Газы.

Некоторые палестинцы уже обвинили Трампа в том, что он предлагает этнические чистки.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас осудил заявления президента США. «Наш народ останется непоколебимым и не покинет свою родину», — сказано в его заявлении, которое распространило палестинское информагентство WAFA.

Радикальная палестинская группировка ХАМАС также обещает выступить против любых подобных действий.

«Наш палестинский народ в секторе Газа 15 месяцев терпел смерть и разрушения… не покидая своей земли. Поэтому он не примет никаких подобных предложений или решений, даже если они кажутся благими намерениями под названием восстановление, как это звучало в предложениях президента США Трампа», — заявил Би-би-си член политбюро ХАМАС Бассем Наим.

За 15 месяцев войны с Израилем большинству из двух миллионов жителей Газы пришлось покинуть свои дома, большая часть инфраструктуры Газы была снесена с лица земли.

ООН ранее подсчитала, что 60% строений в Газе повреждены или разрушены, и на их восстановление могут уйти десятилетия.

Куда деваться палестинцам

Многие годы внешняя политика США в регионе предусматривала создание палестинского государства, ключевой частью которого является Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху эту идею не принимает.

США во времена президента Джо Байдена ранее заявляли, что выступают против любого насильственного перемещения палестинцев из Газы или с оккупированного Западного берега, а бывший тогда госсекретарем Энтони Блинкен в прошлом году заявил: «Они не могут и не должны быть вынуждены покинуть Газу».

По данным ООН, в Иордании проживает более двух миллионов палестинских беженцев, большинство из которых получили гражданство. В основном это потомки примерно 750 тыс. палестинцев, вынужденных покинуть свои дома в ходе конфликтов, начавшихся после образования государства Израиль в 1948 году.

После начала нынешней войны с Израилем тысячи палестинцев бежали в Египет, но беженцами их там не признают.

В октябре 2023 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что не приемлет насильственного переселения палестинцев на Синайский полуостров и что единственным решением конфликта является создание независимого государства для палестинцев.

Израильские войска в 2005 году в одностороннем порядке оставили Газу, в результате чего 21 еврейское поселение было демонтировано, армия эвакуировала около 9 тыс. поселенцев. Но некоторые израильтяне хотят вернуться в Газу и основать там новые поселения.

Ультраправый бывший министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что он приветствует инициативу Трампа «переселить жителей из Газы в Иорданию и Египет».

В выходные возвращение перемещенных лиц в свои дома на севере Газы в очередной раз было отложено после того, как Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий соглашения о прекращении огня.

Ситуация на границе с Ливаном снова напряжена

Тем временем, напряженной остается и ситуация на границе Израиля и Ливана, где израильские войска проводили операцию против группировки «Хезболла».

Последняя обстреливала территорию Израиля в ответ на начало военных действий в Газе.

По условиям мирного соглашения, к воскресенью израильские войска должны были уйти из Ливана, но по-прежнему остаются в некоторых его районах. Бойцы «Хезболлы» утверждают, что уже покинули эти места.

Как сообщает ливанское министерство здравоохранения, в воскресенье в результате ударов израильской армии на юге Ливана были убиты 15 человек и более 120 получили ранения.

Власти Ливана утверждают, что погибшие были жителями страны, которые пытались вернуться в свои дома.

Израильские военные заявили, что произвели «предупредительные выстрелы в нескольких районах» Южного Ливана, не сообщая о пострадавших. ЦАХАЛ также задержал несколько человек, которые, по его словам, представляли «непосредственную угрозу».

В воскресенье утром тысячи жителей вернулись в города и деревни вдоль границы, несмотря на предупреждения ливанской и израильской армий, а также ООН, о том, что в регионе по-прежнему небезопасно.

Ливанская армия заявила, что один из ее солдат был убит, а другой ранен в результате израильского обстрела.

Соглашение о прекращении огня, положившее конец 14-месячному конфликту, предусматривало вывод израильских войск и боевиков и оружия «Хезболлы» из южного Ливана. Предполагалось, что их место займут военнослужащие ливанской армии.

Израиль заявил, что ему нужно больше времени для уничтожения инфраструктуры «Хезболлы» в Южном Ливане, сказал Би-би-си на условиях анонимности западный дипломат, знакомый с ходом переговоров.

В пятницу канцелярия премьер-министра Израиля заявила, что вывод войск, предусмотренный соглашением о прекращении огня, зависит от развертывания ливанской армии на юге Ливана и полного и эффективного соблюдения соглашения, по которому «Хезболла» уйдет за Эль-Литани— реку, расположенную примерно в 40 км от границы между Ливаном и Израилем.

«Поскольку соглашение о прекращении огня еще не полностью соблюдается ливанским государством, процесс постепенного вывода войск будет продолжаться в полной координации с США», — говорится в заявлении.

Ситуация на южной границе Ливана — первое серьезное испытание для нового президента Ливана, командующего армией Джозефа Ауна.

В заявлении, опубликованном в воскресенье, он отметил, что «суверенитет и территориальная целостность Ливана не подлежат обсуждению», добавив, что он «следит за этим вопросом на самом высоком уровне».

В заявлении, сделанном в субботу, ливанская армия сообщила, что продолжает развертывать войска в пограничных районах, но этому мешают задержки с выводом израильских военных.

Молчание «Хезболлы»

Немедленной реакции со стороны «Хезболлы» не последовало. В четверг группировка заявила, что несоблюдение сроков вывода войск будет «вопиющим нарушением соглашения, посягательством на суверенитет Ливана и вступлением в новую фазу оккупации».

Однако в заявлении не говорится о том, как группа отреагирует, если израильские войска задержатся на юге Ливана.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Хьюго Бачега, возможно, это можно считать свидетельством того, в каком сложном положении оказалась группировка. «Хезболла» сильно пострадала в ходе конфликта с Израилем, хотя по-прежнему пользуется значительной поддержкой среди мусульман-шиитов в Ливане.

Соглашение о прекращении огня было воспринято как капитуляция группировки после того, как ее инфраструктура и арсенал оружия были уничтожены, а сотни бойцов и ключевых фигур, включая многолетнего лидера Хасана Насраллу, убиты.

Перемирие положило конец насилию, которое привело к разрушениям и ущербу на миллиарды долларов и позволило тысячам жителей Ливана вернуться в свои дома.

Если «Хезболла» решит возобновить атаки на Израиль, то даже некоторые ее сторонники могут обвинить группировку в том, что она втянула Ливан в войну, не отвечающую интересам страны, отмечает наш корреспондент.

Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2215287-nado-prosto-vse-raschistit-tramp-prizval-egipet-i-iordaniyu-prinyat-bezhencev-iz-sektora-gaza/

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