Панама после претензий Трампа отказалась от участия в китайском проекте

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что страна не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс — один путь", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Соответствующее заявление Мулино сделал после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.

По словам Мулино, Рубио "не высказывал реальной угрозы вернуть Панамский канал или применить силу". Однако он сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение, что присутствие Китая в районе канала нарушает договор, повлекший передачу Панаме этой водной артерии в 1999 году. Другое подписанное сторонами соглашение призывает к обеспечению постоянного нейтралитета канала.

Издание отмечает, что в 1903 году США поддержали отделение Панамы от Колумбии и подписали с ней соглашение, по которому Вашингтон получил "на вечные времена" право пользования и контроля над территорией будущего Панамского канала. Панама получила по договору 10 млн долларов. За пользование каналом для США была установлена арендная плата.

Однако на фоне усиливающихся антиамериканских настроений в Панаме в 1977 году стороны подписали два соглашения. Одно из них подразумевало, что к 1999 году управление каналом будет полностью передано панамским властям. Согласно второму — договору о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала, — США лишились возможности размещать военные объекты в зоне канала, но сохранили право на транзит военных судов по этому судоходному пути.

Рубио заявил президенту Панамы, что президент США Дональд Трамп не желает сохранения статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион.

Госдеп США в своем заявлении подчеркнул, что, если изменения не наступят немедленно, США будут вынуждены принять меры для защиты своих прав.

Напомним, в своей инаугурационной речи 20 января Трамп пообещал вернуть Панамский канал под контроль США.

"Мы не можем передать Панамский канал китайцам, мы должны забрать его себе", - сказал он в ходе инаугурационной речи.

После этого президент Панамы Хосе Рауль Мулино ответил на заявления Трампа.

"Канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета", - заявил президент.

В конце декабря Трамп уже заявлял, что Соединенные Штаты могут потребовать возвращения под свой контроль Панамского канала, если текущие условия его использования не будут пересмотрены.

"Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов", - заявлял тогда Трамп.

А на прошлой неделе стало известно, что Панама обратилась с официальным письмом в ООН после слов Трампа о возвращении канала. В письме цитируются две статьи устава ООН, запрещающие государствам-членам использовать угрозы и силу против "территориальной целостности или политической независимости". По мнению Панамы, такие действия несовместимы с целями ООН и нарушают устав организации.