Панама отказала Трампу в передаче США контроля над каналом

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг заявления президента США Дональда Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

«От имени Республики Панама и ее народа я обязан решительно отвергнуть заявления, сделанные президентом Дональдом Трампом в его инаугурационной речи, касающиеся Панамы и ее канала. <...> Канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета», — сказал он.

В своей речи Трамп объявил о планах в ближайшее время вернуть под контроль США Панамский канал, назвав соглашение 1977 года о его передаче ошибкой.

Мулино подчеркнул, что Панама уже 25 лет владеет каналом, и ни одна страна не вмешивается в управление. В то же время, по словам президента, панамские власти готовы к диалогу, если он не будет подрывать права, суверенитет Панамы и ее право собственности на канал.