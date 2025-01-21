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Панама отказала Трампу в передаче США контроля над каналом

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Хосе Рауль Мулино
Хосе Рауль Мулино. Фото: Antoine Gyori - Corbis/Corbis via Getty Images

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг заявления президента США Дональда Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

«От имени Республики Панама и ее народа я обязан решительно отвергнуть заявления, сделанные президентом Дональдом Трампом в его инаугурационной речи, касающиеся Панамы и ее канала. <...> Канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета», — сказал он.

В своей речи Трамп объявил о планах в ближайшее время вернуть под контроль США Панамский канал, назвав соглашение 1977 года о его передаче ошибкой.

Мулино подчеркнул, что Панама уже 25 лет владеет каналом, и ни одна страна не вмешивается в управление. В то же время, по словам президента, панамские власти готовы к диалогу, если он не будет подрывать права, суверенитет Панамы и ее право собственности на канал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213462-panama-otkazala-trampu-v-peredache-ssha-kontrolya-nad-kanalom/

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