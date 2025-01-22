Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Панама обратилась в ООН на фоне заявлений Трампа

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

После заявления Дональда Трампа о возращении Панамского канала в состав США, Панама обратилась в ООН с официальным письмом, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, Панама направила официальное письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету безопасности ООН после слов ДональдаТрампа о возвращении Панамского канала во время его инаугурационной речи

К письму прилагалось заявление президента Панамы Хосе Рауля Мулино, в котором говорилось, что от имени своей страны и народа он "полностью отвергает слова, высказанные президентом Дональдом Трампом относительно Панамы и ее канала в его инаугурационной речи".

Отмечается, что в письме цитируются две статьи устава ООН, запрещающие государствам-членам использовать угрозы и силу против "территориальной целостности или политической независимости". По мнению Панамы, такие действия несовместимы с целями ООН и нарушают устав организации.

"Панама не просила Совет Безопасности созвать заседание по этому вопросу, но дипломаты заявили, что если напряженность между США и Панамой сохранится, то Совет может запланировать заседание", - сказано в публикации.

Напомним, в своей инаугурационной речи 20 января Трамп пообещал вернуть Панамский канал под контроль США.

"Мы не можем передать Панамский канал китайцам, мы должны забрать его себе", - сказал он в ходе инаугурационной речи.

После этого президент Панамы Хосе Рауль Мулино ответил на заявления Трампа.

"Канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета", - заявил президент.

В конце декабря Трамп уже заявлял, что Соединенные Штаты могут потребовать возвращения под свой контроль Панамского канала, если текущие условия его использования не будут пересмотрены.

"Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов", - заявлял тогда Трамп.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2214102-panama-obratilas-v-oon-na-fone-zayavleniy-trampa/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie