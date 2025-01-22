Панама обратилась в ООН на фоне заявлений Трампа

После заявления Дональда Трампа о возращении Панамского канала в состав США, Панама обратилась в ООН с официальным письмом, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, Панама направила официальное письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету безопасности ООН после слов ДональдаТрампа о возвращении Панамского канала во время его инаугурационной речи

К письму прилагалось заявление президента Панамы Хосе Рауля Мулино, в котором говорилось, что от имени своей страны и народа он "полностью отвергает слова, высказанные президентом Дональдом Трампом относительно Панамы и ее канала в его инаугурационной речи".

Отмечается, что в письме цитируются две статьи устава ООН, запрещающие государствам-членам использовать угрозы и силу против "территориальной целостности или политической независимости". По мнению Панамы, такие действия несовместимы с целями ООН и нарушают устав организации.

"Панама не просила Совет Безопасности созвать заседание по этому вопросу, но дипломаты заявили, что если напряженность между США и Панамой сохранится, то Совет может запланировать заседание", - сказано в публикации.

Напомним, в своей инаугурационной речи 20 января Трамп пообещал вернуть Панамский канал под контроль США.

"Мы не можем передать Панамский канал китайцам, мы должны забрать его себе", - сказал он в ходе инаугурационной речи.

После этого президент Панамы Хосе Рауль Мулино ответил на заявления Трампа.

"Канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета", - заявил президент.

В конце декабря Трамп уже заявлял, что Соединенные Штаты могут потребовать возвращения под свой контроль Панамского канала, если текущие условия его использования не будут пересмотрены.

"Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов", - заявлял тогда Трамп.