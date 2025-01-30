ХАМАС освободил троих израильтян, ожидается освобождение еще пяти граждан Таиланда

ХАМАС передал Красному Кресту в Газе трех израильских заложников, которых должны освободить в четверг по условиям соглашения о прекращении огня между группировкой и Израилем. В ближайшие часы должны быть освобождены также пять граждан Таиланда.

Военнослужащую Агам Бергер посадили в машину Красного Креста после короткой церемонии с участием боевиков ХАМАС. По данным израильской стороны, она уже на территории Израиля.

Агам Бергер провела в плену 482 дня.

Чуть позже освободили 29-летнюю Арбель Йехуд и 80-летнего Гади Мозеса.

По словам источников ХАМАС и группировки "Исламский джихад", заложников передадут в лагере беженцев "Джабалия" и Хан-Юнисе. Ранее "Исламский джихад" показал видеозапись, на которой Мозес и Йехуд обнимают друг друга и улыбаются.

Освобождение заложниц ХАМАС. Фото: Omar Al-Qattaa/Getty Images

В обмен на это из израильских тюрем будут освобождены 110 заключенных палестинцев, в том числе 30 несовершеннолетних. Большинство из них, как ожидается, прибудут в район Радана в Рамалле на оккупированном Западном берегу примерно в 12 часов дня по местному времени, сообщает Палестинское общество заключенных.

По израильским данным, в четверг будут освобождены:

Абель Йехуд, 29-летняя жительница кибуца Нир-Оз. Ее партнер и его брат до сих пор находятся в плену, а родного брата Арбель нашли мертвым в июне. Ее должны были освободить в прошлую субботу, но этого не произошло, и Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня.

Агам Бергер, 20-летняя военнослужащая из женского подразделения ЦАХАЛ, захваченная вместе с четырьмя другими. Их освободили в прошлую субботу.

Гади Мозес, 80-летний мужчина, похищенный из кибуца Нир-Оз, где он работал сельскохозяйственным экспертом. Его напарница, Эфрат Кац, была убита во время нападения 7 октября.

Объявляя о последнем обмене заключенными вечером в среду, офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не сообщил, кто из тайцев будет освобожден.

По данным министерства иностранных дел Таиланда, во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года был похищен 31 тайский гражданин, большинство из которых были освобождены уже к концу года.

В Израиле проживает около 30 тысяч граждан Таиланда, большинство из которых работают в сельскохозяйственном секторе, где они получают значительно более высокую зарплату в качестве сельскохозяйственных рабочих, чем на родине. А на минувшей неделе Министерство труда Таиланда заявило, что это число увеличится на 13 тысяч.

К четвергу ХАМАС освободил семь заложников, а в обмен на них — 290 заключенных.

Как сообщает Al Jazeera, до нынешнего раунда освобождения заключенных в израильских тюрьмах находились 10 400 палестинцев, в том числе более 3300 — в административном заключении без предъявления обвинений и суда. Данные о палестинских заключенных не включают палестинцев, задержанных израильскими войсками во время войны в секторе Газа.

Согласно совместному заявлению палестинских и израильских правозащитных групп, палестинские жители Газы, взятые в плен израильскими войсками, содержатся отдельно от других палестинских заключенных, в том числе в "специальных лагерях содержания под стражей, находящихся под управлением армии, в основном расположенных в пустыне Накаб на юге Израиля".

В настоящее время соглашение о прекращении огня находится на первом этапе, в ходе которого должны быть освобождены 33 заложника. Затем стороны должны приступить к обсуждению долгосрочного прекращения войны.

Несмотря на то, что стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении условий соглашения, перемирие пока сохраняется.

Четвертый обмен запланирован на выходные, но в среду ХАМАС обвинил Израиль в том, что он ставит под угрозу сделку, задерживая поставки помощи. Два высокопоставленных представителя ХАМАС заявили, что Израиль задерживает поставки ключевых предметов — топлива, палаток, тяжелой техники и другого оборудования.

"По соглашению, эти материалы должны были поступить в течение первой недели после прекращения огня, — сказал один из них. — Мы предупреждаем, что продолжающиеся задержки и неспособность решить эти вопросы повлияют на естественный ход выполнения соглашения, включая обмен пленными".

Представитель COGAT, израильского органа министерства обороны, контролирующего гражданские дела на палестинских территориях, назвал заявление "абсолютно фальшивой новостью".

Параллельно сотни тысяч палестинцев продолжают возвращаться в свои дома — или то, что от них осталось, — на севере Газы.

После открытия контрольно-пропускных пунктов в выходные более полумиллиона палестинцев перебрались на север Газы.

По данным израильской стороны, с воскресенья по среду «3000 грузовиков въехали в Газу», при том, что за первую неделю их общее число, по соглашению, должно составить 4200.

По данным агентства AFP, в египетский порт Эль-Ариш прибыло турецкое судно с 871 тонной гуманитарной помощи, 300 электрогенераторами, 20 переносными туалетами, 10 460 палатками и 14 350 одеялами.

Однако работники гуманитарных организаций говорят, что все еще не могут удовлетворить потребности населения анклава.

Израиль в свою очередь намеревается в четверг ввести запрет на деятельность агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (БАПОР) в Израиле. Офисы и сотрудники БАПОР в Израиле играют важную роль в обеспечении здравоохранения и образования для палестинцев, в том числе живущих в Газе.