Нетаньяху начал давать показания в суде по делу о коррупции и мошенничестве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые дал показания в суде по трем делам о коррупции, мошенничестве и злоупотреблениях, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как пишет издание, Нетаньяху отверг все обвинения и назвал дела против него "абсурдом" и "охотой на ведьм".

"Восемь лет я ждал, чтобы сказать правду. Восемь лет я ждал, чтобы окончательно опровергнуть дикие и нелепые обвинения против меня. Но я также премьер-министр. Я веду страну через войну на семи фронтах", - заявил премьер Израиля.

Слушания прошли вчера, 10 декабря, в подземном зале суда, куда их перенесли из Иерусалима из соображений безопасности. Они продлились около четырех часов.

Следующее заседание состоится сегодня, 11 декабря.

Премьер-министр будет давать показания три раза в неделю по шесть часов в день до конца декабря. Сначала его допросят адвокаты, затем состоится перекрестный допрос.

Отмечается, что рассмотрение дела может затянуться на несколько лет.

Помимо Нетаньяху на процесс явились еще несколько министров правительства Израиля. Ранее 12 министров присоединились к требованию адвокатов Нетаньяху отложить его участие в процессе из-за многочисленных войн в регионе. Суд отверг это ходатайство, но разрешил премьеру получать во время процесса записки с важной информацией.

В 2019 году против Нетаньяху выдвинули обвинения сразу по трем делам. Среди прочего, речь идет о том, что он получал ценные подарки от друзей-миллиардеров, а также якобы добивался регуляторных поблажек для медиа-магнатов в обмен на благоприятное освещение его деятельности.

Нетаньяху стал первым действующим главой правительства Израиля, который дает показания в суде по уголовным делам против него.