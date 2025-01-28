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Миллиардер-гомосексуал Скотт Бессент возглавил Минфин США

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Скотт Бессент
Скотт Бессент. Фото: Dominic Gwinn / Middle East Images / AFP via Getty Images

Сенат США утвердил Скотта Бессента на должность министра финансов США. За него проголосовало 68 членов палаты, против - 29, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Новый глава Минфина будет отвечать за помощь в разработке налоговой политики администрации Трампа, подготовке пошлин для Мексики, Канады и Китая, разработке бюджета.

Как пишет РБК, 62-летний Бессент — миллиардер, финансист с многолетней карьерой.

На протяжении всех 1990-х работал в фонде Сороса, а затем снова в 2011-2015 годах в должности главного инвестиционного директора. Основал собственную инвестиционную компанию Key Square Group.

Был советником предвыборной кампании Дональда Трампа по экономическим вопросам и предложил политику «3-3-3»: сократить дефицит бюджета на 3% к 2028 году, увеличить ВВП на 3% при помощи дерегулирования экономики и нарастить добычу нефти на 3 млн барр. в сутки.

Бессент заявлял, что план республиканца по введению тарифов на весь импорт не приведет к инфляции, как того опасаются 16 экономистов-лауреатов Нобелевской премии.

Отмечается, что Бессент стал первым открытым гомосексуалом на посту главы Минфина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2215647-milliarder-gomoseksual-skott-bessent-vozglavil-minfin-ssha/

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