Сенат США утвердил бывшего телеведущего Пита Хегсета на пост главы Пентагона

Экс-телеведущий телеканала Fox News Пит Хегсет стал главой министерства обороны США после того, как прошло голосование сената, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, назначение экс-телеведущего на данную должность знаменует собой кардинальный политический сдвиг в политике и руководстве США в сфере национальной безопасности.

Отмечается, что Хегсет обеспечил себе пост по итогам голосования, которое завершилось с результатом 51-50 в его пользу, кроме того, понадобился решающий голос вице-президента Джей Ди Вэнса. Сообщается, что это второй случай в США, когда для утверждения должностного лица было необходимо голосование вице-президента

"Республиканцы аплодировали, когда Вэнс вошел в зал", - пишет издание.

При этом, три республиканца присоединились к демократам и независимым депутатам палаты, выступив против Хегсета. Они указали на то, что Хегсета обвиняли в таких нарушениях, как злоупотребление алкоголем, сексуальные домогательства и финансовые злоупотребления. Но сам Хегсет отрицал какую-либо вину.

"Хегсет назвал большинство утверждений о нем клеветой. Но по поводу предполагаемого злоупотребления алкоголем он написал: "Я был совершенно открыт в отношении того, как в прошлом я употреблял алкоголь, чтобы бороться с демонами, с которыми я столкнулся во время службы в Ираке и Афганистане, как и многие мои коллеги-ветераны. Однако я это преодолел".

Хегсет поклялся не употреблять алкоголь, если его утвердят на эту должность", - пишет издание.

В ноябре прошлого года Русская служба Би-би-си писала, что Пит Хегсет - давний и преданный сторонник Трампа. Он бывший военный, служил на базе в Гуантанамо, затем в Ираке и Афганистане. Оставив военную службу, Хегсет пошел работать на телеканал Fox News, открыто поддерживающий республиканцев.

С 2016 года Пит Хегсет поддерживал все инициативы Трампа и подвергал критике его недругов. В 2019 году состоялось самое громкое на сегодняшний день появление Хегсета на политической арене. Он последовательно защищал офицеров, обвиненных в военных преступлениях. Один из них застрелил девочку и пожилого человека в Ираке, другой убил безоружного подростка. Хегсет лично убедил Трампа помиловать военнослужащих.

Отмечалось, что от Пита Хегсета ждут масштабных перестановок (некоторые медиа называют их даже "чистками") в военной среде.

Несколько дней назад мы также писали, что Дональд Трамп назначил своего экс-телохранителя Шона Каррена главой Секретной службы. Также в конце прошлого года сообщалось, что Трамп назначил в свою администрацию двух сватов.