Перестрелка произошла на границе США и Мексики

В понедельник, 27 января, вечером на границе США и Мексики случилась перестрелка между американскими пограничниками и нелегальными мигрантами, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Как сообщает телеканал, группа нелегальных мигрантов пыталась пересечь границу по реке Рио-Гранде. Заметившие это пограничники открыли огонь по людям.

Отмечается, что в результате перестрелки никто не пострадал - ни пограничники, ни пытавшиеся пересечь границу люди. Предполагается, что пытавшиеся пересечь границу люди могут быть членами наркокартеля.

Район, где произошла перестрелка, находится недалеко от острова Фронтон, расположенного на реке Рио-Гранде. Отмечается, что этот остров известен также как Остров Картеля из-за преступной деятельности там.

В 2023 году комиссар Дон Бакингем заявила, что она объявила эту землю территорией Техаса — хотя официально она таковой не являлась — чтобы предоставить правоохранительным органам право патрулировать ее.

"Все, что находится в центре Рио-Гранде и севернее, конечно, штат Техас и территория Соединенных Штатов. Просто это не было официально закреплено, поскольку остров находится на реке. Поэтому нам пришлось вмешаться и официально объявить ее территорией Техаса", - заявляла Бакингем.