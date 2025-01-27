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Колумбия выделила самолет президента для мигрантов после санкций Трампа

Опубликовано:

Самолет летит в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Правительство Колумбии использует президентский самолет для вывоза из США депортированных администрацией Трампа мигрантов-граждан Колумбии, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Густаво Петро.

"Правительство Колумбии под руководством президента Густаво Петро выделило президентский самолет, чтобы облегчить достойное возвращение соотечественников, которые собирались прибыть в страну сегодня утром на депортационных рейсах. Эта мера является ответом на обязательство правительства гарантировать достойные условия", — сказано в сообщении пресс-службы администрации президента.

Петро ранее сообщал, что Богота запретила приземляться американским самолетам, перевозящим мигрантов с гражданством Колумбии, поскольку США "не могут относиться к колумбийским мигрантам как к преступникам".

"США должны разработать протокол достойного обращения с мигрантами, прежде чем мы их примем", — отметил он.

По данным издания, власти Колумбии отказались принимать два военных самолета США, на борту которых находились мигранты-колумбийцы — около 160 человек. Для депортации требуется согласие правительства принимающей страны.

После этого Трамп объявил, что вводит пошлины в 25% на все товары из Колумбии с угрозой повышения до 50%, запрещает въезд в США для колумбийских чиновников, вводит "визовые санкции" против членов правительства Колумбии, их родственников и сторонников. Также США начнут усиленную проверка на границе для всех граждан Колумбии, добавил американский президент, назвав эти санкции "лишь началом".

Петро в ответ на санкции также решил ввести аналогичные пошлины для американских товаров. Он также отметил, что Колумбия не отказывалась принимать депортированных мигрантов, но проблема в том, что их отправили "в наручниках и на военном самолете".

Ранее два самолета ВВС США с мигрантами (тоже примерно 160 человек) не приняла Мексика, также не дав согласия принимать депортированных. Третий самолет с мигрантами так и не взлетел.

Отмечается, что рейсы являются частью масштабного плана Трампа по борьбе с мигрантами - в рамках него он уже ввел режим ЧП на южной границе США и может отправить туда дополнительные войска.

Напомним, 21 января на своей инаугурации Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе США и Мексики и использует армию для сдерживания нелегальной миграции.

Позже стало известно, что на границе США и Мексики выставили патрули - полицейские и силовики перекрыли границу.

Русская служба ВВС сообщала, что Минюст США проинструктировал федеральных прокуроров открывать уголовные дела на должностных лиц тех городов и штатов, которые отказываются содействовать усилиям новой администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальными иммигрантами.

А вчера стало известно, что США приостановит въезд иммигрантов, в том числе украинцев, в рамках программ, разрешавших им временно проживать в стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2215301-kolumbiya-vydelila-samolet-prezidenta-dlya-migrantov-posle-sankciy-trampa/

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