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"Хайль Тесла": в Германии высмеяли неоднозначный жест Маска на инаугурации Трампа

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Спроецированние изображение Маска с подписью "Хайль Тесла"
Изображение Маска с подписью "Хайль Tesla". Фото: instagram.com/political_beauty

Изображение Илона Маска с его неоднозначным жестом во время инаугурации Дональда Трампа спроецировали на заводе Tesla в Берлине, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте общественной организации "Центр политической красоты" опубликовали фотографию, на которой видно, что на заводе Tesla в Берлине спроецировали изображение бизнесмена Илона Маска.

На изображении видно Маска с его неоднозначным жестом во время праздничного мероприятия, посвященного победе Трампа на выборах в США. На здании также появилась надпись: "Хайль Тесла".

Организация не в первый раз проецирует изображение Маска на завод Tesla в Берлине. В аккаунте участника организации Ledbydonkeys 7 января также было опубликовано видео, в котором общественники критикуют Илона Маска.

Напомним, в конце декабря прошлого года Илон Маск выразил поддержку крайне правой немецкой партии "Альтернатива для Германии". Его заявление прозвучало за два месяца до выборов в Германии, назначенных на февраль этого года.

Добавим, Илон Маск вызвал недоумение жестом на инаугурации Трампа. Сообщалось, что Маск отпраздновал избрание и инаугурацию Трампа на Capital One Arena в Вашингтоне. Он вышел к сторонникам Трампа в приподнятом настроении, заявив, что "так ощущается победа".

Однако пользователи соцсетей и СМИ больше обратили внимание не на его речь, а на его жест - после выступления он продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие.

Позже он прокомментировал свои дейcтвия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2214447-hayl-tesla-v-germanii-vysmeyali-neodnoznachnyy-zhest-maska-na-inauguracii-trampa/

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