Илон Маск прокомментировал свой странный жест на инаугурации Трампа

Миллиардер Илон Маск, вызвавший недоумение жестом на инаугурации Трампа, прокомментировал свои дейcтвия. Пост он опубликовал в соцсети X, передает NUR.KZ.

"Честно говоря, им нужны более грязные методы. Атака "Все - Гитлеры" очень надоела", - прокомментировал Илон Маск пост касательно своего странного жеста на инаугурации Дональда Трампа накануне.

Маск к посту также прикрепил свою старую публикацию, в которой сообщал, что демократическая партия США начнет "кампанию грязных приемов" против него за то, что он перешел в лагерь республиканцев.

Сегодня сообщалось, что Илон Маск вызвал недоумение жестом на инаугурации Трампа. Сообщалось, что Маск отпраздновал избрание и инаугурацию Трампа на Capital One Arena в Вашингтоне. Он вышел к сторонникам Трампа в приподнятом настроении, заявив, что "так ощущается победа".

Однако пользователи соцсетей и СМИ больше обратили внимание не на его речь, а на его жест - после выступления он продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие.

Напомним, после победы Трампа стало известно, что Илон Маск получил должность в команде Трампа и возглавит новый департамент по достижению госэффективности. Ранее он оказывал поддержку Трампу во время предвыборной гонки.