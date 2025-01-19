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Тысячи людей вышли на протесты в Вашингтоне в преддверии инаугурации Трампа

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Протесты в США
Протесты в США. Фото: Anadolu/Getty Images

Тысячи демонстрантов, в основном женщин, вышли в субботу на улицы Вашингтона, в знак протеста против избранного президента США Дональда Трампа, инаугурация которого состоится в понедельник.

"Народный марш" — ранее известный как Женский марш — проводится ежегодно с 2017 года.

Несколько групп активистов организовали это движение с целью "противостоять трампизму", говорится на их сайте. Небольшие акции протеста против Трампа прошли также в Нью-Йорке и Сиэтле.

Митинги совпали с прибытием Трампа в столицу страны для участия в мероприятиях в преддверии церемонии приведения его к присяге, которая состоится в понедельник.

Субботний "Народный марш" в Вашингтоне собрал меньше людей, чем предыдущие подобные мероприятия.

Организаторы ожидали участия 50 000 человек. Пришло около 5 000.

Протестующие собрались в трех парках, а затем отправились к Мемориалу Линкольну на митинг.

Организаторы заявили, что их цель — противостоять Трампу, "опираясь на прошлые успехи и эффективные стратегии борьбы с автократами".

Небольшая группа сторонников Трампа собралась у Монумента Вашингтону. Заметив мужчин в красных бейсболках с лозунгами "Сделаем Америку снова великой", один из лидеров "Народного марша" с мегафоном подошел к ним, скандируя: "Нет Трампу, нет ККК".

Один из сторонников Трампа, 58-летний Тимоти Уоллис из города Покателло в штате Айдахо, сказал корреспонденту Би-би-си, что участники Народного марша имеют "полное право" на демонстрацию, хотя и отметил, что его смущает такая резкость.

"Печально, что мы как страна оказались в таком положении", — сказал он.

Впервые "Народный марш" прошел после того, как Трамп победил кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон в 2016 году.

Женщины призвали к протесту на следующий день после первой инаугурации Трампа, и сотни тысяч человек откликнулись на призыв.

Женский марш оставался ключевой частью так называемого "сопротивления программе Трампа" в последующие годы.

Но ни один из последующих маршей не был столь же масштабным.

Женщины, вышедшие на протест в Вашингтоне в субботу, рассказали Би-би-си, что у них были самые разные мотивы.

Одна из участниц, Брук, сказала, что хотела выразить свою поддержку праву на аборты.

"Я очень недовольна тем, как проголосовала наша страна, — сказала она. — Мне очень грустно, что наша страна выбрала президента, который уже однажды нас подвел, и что мы не выдвинули кандидата-женщину".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2212952-tysyachi-lyudey-vyshli-na-protesty-v-vashingtone-v-preddverii-inauguracii-trampa/

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