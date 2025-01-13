В Гренландии провели опрос и узнали мнение местных о возможном присоединении к Америке

По данным американской неправительственной организации Patriot Polling, более половины населения Гренландии якобы выступают за присоединение острова к Америке. Озвучены результаты опроса среди местных.

Опрос проводился 6-11 января американской неправительственной организацией Patriot Polling. Результаты опубликованы на официальном сайте НПО.

По результатам опроса идею присоединения Гренландии к США якобы одобрили 57,3% респондентов, в то время как против выступили 37,4% опрошенных. Оставшаяся часть не определилась с ответом.

Всего в опросе приняли участие 416 человек. Это, как отмечается в релизе, первый случай, когда Patriot Polling проводит исследование за пределами Штатов.

Также в момент его проведения сын избранного президента США Дональд Трамп - младший посещал Гренландию, отмечают составители опроса.

По данным зарубежного издания The Hill, которое также опубликовало результаты данного опроса, организация Patriot Polling имеет низкий рейтинг. Так, согласно рейтингу опросов общественного мнения FiveThrityEight, Patriot Polling имеет только одну звезду из трех и находится на 249 месте из 282.

Напомним, в конце декабря 2024 года Русская служба Би-би-си сообщала, что правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии, спустя несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании приобрести эту арктическую территорию.

После этого Дональд Трамп опубликовал пост, в котором в очередной раз упомянул Канаду, Гренландию и Панамский канал. В посте он поздравил с рождеством жителей Гренландии и написал, что остров "нужен США в целях национальной безопасности" и добавил, что присутствия США в Гренландии хочет народ.

7 января Дания сменила королевский герб, отчетливо выделив на нем символ Гренландии. По данным СМИ, решение датского короля шокировало некоторых историков и было расценено как упрек Дональду Трампу. Издание отмечает, что данный шаг происходит в период возросшей напряженности вокруг Гренландии.

Русская служба Би-би-си публиковала аналитический материал о том, чем важна Гренландия и зачем она Трампу. Отмечается, что на острове присутствуют полезные ископаемые, жизненно важные для современных высокотехнологичных производств.

А недавно избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети видео, снятое во время визита его сына в Гренландию. В ролике жители острова просят Трампа купить его.