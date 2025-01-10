"Отвратительный фарс": Трамп отреагировал на решение суда по своему делу

Избранный президент США Дональд Трамп резко отреагировал на решение судьи по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Он написал пост в соцсети Truth Social, передает NUR.KZ.

Сегодня в Нью-Йорке суд вынес окончательный приговор по делу. Несмотря на то, что ранее присяжные вынесли обвинительный вердикт в адрес Трампа, судья вынес решение о безусловном освобождении Трампа от тюремного заключения, штрафа или условного срока, а также иных ограничений, которые как-либо могут повлиять на его вступление в должность президента в этом месяце.

При этом это не снимает с него судимости за фальсификацию документов.

Трамп назвал процесс против себя "неамериканской охотой на ведьм". Он заявил, что радикальные демократы потратили десятки миллионов долларов на "совершенно безосновательные, незаконные и фальшивые обвинения" против него.

"Мне дали безусловное освобождение. Одно это доказывает, что нет никакого настоящего дела, и никогда не было, а вся эта афера полностью заслуживает того, чтобы быть раскрытой.

Настоящие судьи – американский народ – вынесли свое решение, переизбрав меня на одних из самых значимых выборов в истории", – заявил Трамп.

Он добавил, что в его деле "не было преступления, ущерба, доказательств, фактов, закона".

"Только крайне противоречивый судья. Сегодняшнее событие было отвратительным фарсом, и теперь, когда оно закончилось, мы подадим апелляцию на этот обман, который не имеет под собой никаких оснований, и восстановим доверие американцев к нашей некогда великой системе правосудия", – заключил Трамп.

Напомним, согласно материалам дела, перед президентскими выборами в 2016 году через адвоката Трампа порнозвезде выплатили 130 тысяч долларов, чтобы Дэниелс молчала о сексе с ним десятью годами ранее. Отмечается, что выплата сама по себе не была незаконной, однако Трамп и его адвокат оформили ее как плату первого второму за юридические услуги. В штате Нью-Йорк это считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке.

В мае присяжные в суде Нью-Йорка признали тогда еще бывшего президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы, выплаченной Сторми Дэниелс. В общей сложности ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам. Присяжные признали его вину по всем этим пунктам.

Это событие стало историческим для США. Впервые в истории президент США - бывший или действующий, - оказался на скамье подсудимых; впервые ему был вынесен обвинительный приговор.

Однако вынесение окончательного приговора было отложено после того, как юристы бывшего президента потребовали отменить приговор на основании решения Верховного суда США, наделившего Трампа широким иммунитетом.

При этом в конце ноября судья окружного суда Колумбии удовлетворила просьбу спецпрокурора прекратить уголовное преследование избранного президента США Дональда Трампа, поскольку политика Минфина США запрещает судебное преследование действующего президента США. Однако здесь речь шла о деле, касающемся попытки Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года.

В декабре судья Хуан Мерчан отказался отменить обвинительный приговор Трампу, заявил, что тот не может быть защищен президентским иммунитетом, поскольку это были "сугубо личные действия", не связанные с пребыванием Трампа на должности.