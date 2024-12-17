Суд отказался отменить обвинительный вердикт присяжных против Трампа

Судья Хуан Мерчан постановил, что обвинительный приговор Трампу по делу о выплатах порноактрисе Дэниелс не должен быть отменен из-за президентского иммунитета, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, судья Мерчан заблокировал один из путей, который адвокаты Трампа использовали, чтобы отменить обвинительный приговор в его адрес.

Так, адвокаты Трампа утверждали, что обвинительный приговор должен быть отклонен на основании решения Верховного суда о президентском иммунитете. По словам защитников, в своих доказательствах прокуроры опирались на материалы, связанные с официальным поведением Трампа на посту президента, и на показания бывших работников Белого дома.

Однако судья заявил, что Трамп не может быть защищен с помощью президентского иммунитета, поскольку это были "сугубо личные действия", не связанные с пребыванием Трампа на должности.

"Доказательства, оспариваемые адвокатами Трампа, касаются исключительно официального поведения и не должны подпадать под защиту иммунитета", - говорится в решении суда.

Доказательства вины Трампа Мерчан назвал неопровержимыми.

В команде Трампа решение Мерчана назвали "прямым нарушением решения Верховного суда об иммунитете и другой устоявшейся судебной практики".

Телеканал отмечает, что адвокаты Трампа, вероятнее всего, подадут апелляцию, чтобы оспорить решение судьи. Предполагается, что дело может затянуться на месяцы и даже годы.

"Мерчану еще предстоит вынести решение по аргументу Трампа о том, что его статус президента был "юридическим препятствием" для дальнейшего уголовного преследования", - говорится в материале.

Отмечается, что прокуроры уже согласились, что избранный президент не будет осужден, пока он находится у власти, но окружная прокуратура в юридических документах утверждала, что приговор по уголовному делу должен оставаться в силе.

Напомним, согласно материалам дела, перед президентскими выборами в 2016 году через адвоката Трампа порнозвезде выплатили 130 тысяч долларов, чтобы Дэниелс молчала о сексе с ним десятью годами ранее. Отмечается, что выплата сама по себе не была незаконной, однако Трамп и его адвокат оформили ее как плату первого второму за юридические услуги. В штате Нью-Йорк это считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке.

В мае присяжные в суде Нью-Йорка признали тогда еще бывшего президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы, выплаченной Сторми Дэниелс. В общей сложности ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам. Присяжные признали его вину по всем этим пунктам.

Это событие стало историческим для США. Впервые в истории президент США - бывший или действующий, - оказался на скамье подсудимых; впервые ему был вынесен обвинительный приговор.

Однако вынесение окончательного приговора было отложено после того, как юристы бывшего президента потребовали отменить приговор на основании решения Верховного суда США, наделившего Трампа широким иммунитетом.

При этом в конце ноября судья окружного суда Колумбии удовлетворила просьбу спецпрокурора прекратить уголовное преследование избранного президента США Дональда Трампа, поскольку политика Минфина США запрещает судебное преследование действующего президента США. Однако здесь речь шла о деле, касающемся попытки Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года.