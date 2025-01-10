Суд в США вынес приговор Трампу по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс

Уголовный суд в Нью-Йорке вынес Дональду Трампу обвинительный приговор по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщает телеканал, несмотря на то, что ранее присяжные вынесли обвинительный приговор в адрес Трампа, судья вынес решение о безусловном освобождении Трампа от тюремного заключения, штрафа или условного срока, а также иных ограничений, которые как-либо могут повлиять на его вступление в должность президента в этом месяце. При этом это не снимает с него судимости за фальсификацию документов.

Судья Хуан Мерчан подчеркнул, что президентский иммунитет, который получил Трамп, перевешивает все остальные факторы.

"Но он никоим образом не уменьшает серьезности преступления и не оправдывают его совершение. Президентский иммунитет также не может отменить вердикт присяжных.

Обычные граждане не получают эту правовую защиту. Именно должность президента предоставляет ее. Граждане нашей страны недавно решили, что вы должны снова получить преимущества этой защиты", – объяснил судья свой приговор.

Сам Трамп участвовал в заседании по видеосвязи. Телеканал отмечает, что он никак не отреагировал на решение судьи.

Напомним, согласно материалам дела, перед президентскими выборами в 2016 году через адвоката Трампа порнозвезде выплатили 130 тысяч долларов, чтобы Дэниелс молчала о сексе с ним десятью годами ранее. Отмечается, что выплата сама по себе не была незаконной, однако Трамп и его адвокат оформили ее как плату первого второму за юридические услуги. В штате Нью-Йорк это считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке.

В мае присяжные в суде Нью-Йорка признали тогда еще бывшего президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы, выплаченной Сторми Дэниелс. В общей сложности ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам. Присяжные признали его вину по всем этим пунктам.

Это событие стало историческим для США. Впервые в истории президент США - бывший или действующий, - оказался на скамье подсудимых; впервые ему был вынесен обвинительный приговор.

Однако вынесение окончательного приговора было отложено после того, как юристы бывшего президента потребовали отменить приговор на основании решения Верховного суда США, наделившего Трампа широким иммунитетом.

При этом в конце ноября судья окружного суда Колумбии удовлетворила просьбу спецпрокурора прекратить уголовное преследование избранного президента США Дональда Трампа, поскольку политика Минфина США запрещает судебное преследование действующего президента США. Однако здесь речь шла о деле, касающемся попытки Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года.

В декабре судья Хуан Мерчан отказался отменить обвинительный приговор Трампу, заявил, что тот не может быть защищен президентским иммунитетом, поскольку это были "сугубо личные действия", не связанные с пребыванием Трампа на должности.