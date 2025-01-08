"Телеграф": Зеленский решил баллотироваться на второй срок

Украинское издание сообщает, что в окружении Владимира Зеленского подтверждают его намерение баллотироваться на второй срок, передает NUR.KZ со ссылкой на "Телеграф".

Одна из главных политических интриг 2025 года — состоятся ли в Украине президентские и парламентские выборы.

Большинство опрошенных журналистами издания политиков предполагают, что выборы действительно будут в этом году, хотя не ясно, когда именно. Якобы новоизбранный президент США Дональд Трамп вынудит Украину и Россию подписать соглашение о прекращении огня. Соответственно, если ситуация каким-либо образом стабилизируется, власти должны будут отменить военное положение и запустить избирательный процесс.

Пока предпосылок именно для этого сценария нет. Все ждут 20 января – день инаугурации Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз предупредил американцев, что проводить выборы невозможно, пока война не закончится. Но не исключил другой сценарий – изменения в законодательство.

"Парламентариям нужно собраться и менять [избирательное] законодательство, что будет сделать очень трудно, потому что общество против", - пояснил он.

Для внутренней аудитории Зеленский уточнил, что выборы возможны только при условии сохранения "сильной позиции" после окончания горячей фазы войны:

"У нас останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности, после этого можно думать, чтобы не было военного положения в Украине. А если не будет военного положения, то, в принципе, парламент поддержит ту или иную дату выборов", - сказал он.

И Зеленский баллотируется второй раз - это не подтверждается публично, отмечают авторы статьи, но ссылаются на такую информацию от окружения украинского президента.

"Но в окружении Зеленского говорят, что решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у него остаются шансы одержать победу на президентских выборах", - говорится в статье.

При одном условии — если не будет баллотироваться бывший главнокомандующий Валерий Залужный. Сейчас он главный конкурент действующего главы государства. Время от времени его называют лидером рейтинга доверия среди украинцев. Несмотря на то, что "Железный генерал" теперь является послом в Британии.

Журналисты издания обратились за комментарием к Залужному по поводу его политических планов. Он ответил коротко: "Сначала мы сохраним государственность. А потом уже поговорим".

Напомним, в декабре прошлого года избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не пригласил президента Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию, однако "если он хотел бы приехать, я бы его принял".

Добавим, инаугурация президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Трамп вступит в должность второй раз.