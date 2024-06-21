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Более 10 человек погибли и почти 80 пострадали в лесном пожаре в Турции (видео)

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Лесной пожар в Турции
Лесной пожар в Турции. Кадр из видео: t.me/turknws

Вчера вечером крупный пожар начался на полях между провинциями Диярбакыр и Мардин в Турции. Сообщается об 11 погибших. Еще несколько десятков человек оказались ранены.

Глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X сообщил, что пожар начался в 22:15 в провинции Диярбакыр, но из-за ветра продвинулся в сторону Мардина.

По информации турецкого TRT Haber, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в результате пожара погибли 11 человек. Еще 78 человек пострадали.

Сейчас районная прокуратура начала расследования по факту пожаров. Причина возгорания пока неизвестна.

При этом, как пишет Telegram-канал "Новости Турции", в результате пожара также погибло множество животных. В регионе требуется ветеринарная помощь.

Кроме того, как пишет TRT Haber, в провинции Чорум в Турции пожар охватил 5 гектаров леса.

При этом напомним, в прошлом году в середине июля в провинции Анталья, Маниса и Кахраманмараш в Турции горели леса. В некоторых местах огонь бушевал недалеко от отелей, где были туристы.

Также о крупных лесных пожарах в стране сообщалось в конце прошлого лета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2121903-bolee-10-chelovek-pogibli-i-pochti-80-postradali-v-lesnom-pozhare-v-turcii-video/

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