Более 10 человек погибли и почти 80 пострадали в лесном пожаре в Турции (видео)
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Вчера вечером крупный пожар начался на полях между провинциями Диярбакыр и Мардин в Турции. Сообщается об 11 погибших. Еще несколько десятков человек оказались ранены.
Глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X сообщил, что пожар начался в 22:15 в провинции Диярбакыр, но из-за ветра продвинулся в сторону Мардина.
По информации турецкого TRT Haber, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в результате пожара погибли 11 человек. Еще 78 человек пострадали.
Сейчас районная прокуратура начала расследования по факту пожаров. Причина возгорания пока неизвестна.
При этом, как пишет Telegram-канал "Новости Турции", в результате пожара также погибло множество животных. В регионе требуется ветеринарная помощь.
Кроме того, как пишет TRT Haber, в провинции Чорум в Турции пожар охватил 5 гектаров леса.
При этом напомним, в прошлом году в середине июля в провинции Анталья, Маниса и Кахраманмараш в Турции горели леса. В некоторых местах огонь бушевал недалеко от отелей, где были туристы.
Также о крупных лесных пожарах в стране сообщалось в конце прошлого лета.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2121903-bolee-10-chelovek-pogibli-i-pochti-80-postradali-v-lesnom-pozhare-v-turcii-video/