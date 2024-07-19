Турцию вновь охватили лесные пожары: огонь добрался до населенных пунктов (видео)

В турецкой провинции Измир вспыхнули лесные пожары, которые из-за ветра уже добрались до населенных пунктов. К тушению привлекли самолеты и вертолеты.

По информации телеканала A Haber, возгорания в лесах провинции Измир возникли во второй половине дня в четверг. Это привело к сбоям в работе международного аэропорта.

Сообщается, что под воздействием ветра огонь добрался до населенных пунктов, к тушению привлечены самолеты и вертолеты.

"Продолжается тушение лесного пожара между районами Газиэмир и Буджа в Измире. 7 самолетов, 16 вертолетов, 35 наземных транспортных средств, 11 машин для подвоза воды, четыре бульдозера, четыре наземные команды и множество пожарных направлены на ликвидацию пожара", - сообщает телеканал.

CNN Türk сообщает, что местные жители из-за приближения огня эвакуировали загоны с овцами. Многие жители были вынуждены самостоятельно тушить пожар, так как огонь подобрался к их домам.

Местный пчеловод рассказал ODATV, что у него сгорели около 80 ульев, спасти удалось совсем немного.

Видео и фотографии лесных пожаров публикуют пользователи соцсетей.

Напомним, в конце июня в Турции по меньшей мере в трех провинциях разгорелись лесные пожары. Тогда пожар начался в районе деревни Караджадаг провинции Измир, были эвакуированы жители одной деревни.

Также сообщалось, что 11 человек погибли и почти 80 пострадали в лесном пожаре между провинциями Диярбакыр и Мардин в Турции.

А в прошлом году в середине июля в провинцих Анталья, Маниса и Кахраманмараш в Турции также горели леса. В некоторых местах огонь бушевал недалеко от отелей, где были туристы.

Также о крупных лесных пожарах в стране сообщалось в конце прошлого лета.