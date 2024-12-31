"Уверены, все будет хорошо": Путин обратился с новогодним поздравлением к россиянам

Владимир Путин выступил из Кремля с новогодним обращением к россиянам, которое начали показывать на Дальнем Востоке, где уже наступил Новый Год, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что Владимир Путин выступал на традиционном фоне, у стен Кремля. Обращение продлилось около трех минут. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год.

Путин заявил, что Россия в уходящем году "смогла дать ответ на сложнейшие вызовы". По его словам, предстоит еще многое решить, но "можно по праву гордиться тем, что уже сделано".

"Сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед", - сказал российский президент.

По данным издания, новогоднее обращение Путина традиционно показывают во всех регионах России перед наступлением полуночи по местному времени. В прошлом году Путин также выступил из Кремля, а вот в 2022 году поздравление записали в Ростове-на-Дону. В 2013 году Путин поздравлял россиян из Хабаровска.

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