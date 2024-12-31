Путин, Си Цзиньпин, Зеленский: кто из глав государств поздравил Токаева с Новым годом

Стали известны имена глав государств и политиков, поздравивших к данной минуте с наступающим Новым годом Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды опубликовали список глав государств, которые поздравили президента Казахстана по случаю Нового года.

"Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Ваагн Хачатурян, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко", - рассказали в Акорде.

Также сообщается, что поздравления направили президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский.

Также в списке указаны премьер-министр Японии Шигеру Ишиба, король Иордании Абдалла II, король Норвегии Харальд V, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, президент Сенегала Бассиру Диомай Фай, президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара, президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, главный исполнительный директор компании Eni S.p.A. Клаудио Дескальци, а также экс-главы государств и правительств, видные государственные деятели зарубежных стран, главы крупных иностранных компаний, финансовых институтов, дипломатических миссий и другие официальные лица.

"Поздравительные телеграммы продолжают поступать", - отметили в Акорде.

Напомним, сегодня в Акорде рассказали, как глава государства Касым-Жомарт Токаев планирует встретить 2025 год. Отмечалось, что новый год Токаев встретит дома в кругу родных за праздничным столом, но он не планирует брать отпуск и выезжать за пределы Казахстана.

Отметим, в начале 2024 года Касым-Жомарт Токаев высказывался о праздновании Нового года.

"Новый год - это, конечно, важный рубеж, связанный со сменой календарных дат. Стало привычным, что в эти дни мы подводим определенные итоги, строим планы на будущее. В то же время для меня Новый год не имеет сакрального значения. К тому же, не следует забывать, что у нас есть и собственный Новый год - Наурыз, который олицетворяет начало нового жизненного цикла природы", - отмечал он.

Добавим, что ранее было анонсировано большое интервью Токаева, которое будет опубликовано 3 января.