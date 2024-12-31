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Как Токаев планирует встретить Новый год

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

В пресс-службе президента Казахстана рассказали о том, как глава государства Касым-Жомарт Токаев планирует встретить 2025 год, передает NUR.KZ.

"Новый год президент традиционно встретит дома в кругу родных за праздничным столом, как и миллионы граждан нашей страны. В новогодние дни он не планирует брать отпуск и выезжать за пределы Казахстана.

У Касым-Жомарта Кемелевича выходных практически не бывает, поэтому и новогодние дни он планирует посвятить работе, в том числе с документами", – сообщили в пресс-службе.

Отметим, в начале 2024 года Касым-Жомарт Токаев высказывался о праздновании Нового года.

"Новый год — это, конечно, важный рубеж, связанный со сменой календарных дат. Стало привычным, что в эти дни мы подводим определенные итоги, строим планы на будущее. В то же время для меня Новый год не имеет сакрального значения. К тому же не следует забывать, что у нас есть и собственный Новый год — Наурыз, который олицетворяет начало нового жизненного цикла природы", - отмечал он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2207169-kak-tokaev-planiruet-vstretit-novyy-god/

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