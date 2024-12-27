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Родственниц Башара Асада задержали с фальшивыми паспортами в аэропорту Бейрута

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Башар Асад
Башар Асад. Фото: instagram.com/syrianpresidency

В аэропорту столицы Ливана Бейрута задержали родственниц сверженного президента Сирии Башара Асада — жену и дочь его двоюродного брата Дурейда, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишут арабоязычные СМИ, женщины пытались покинуть страну по фальшивым сирийским паспортам.

Их задержали в аэропорту Рафик Харири в столице страны Бейруте, а затем направили к прокурору, который и принял решение об аресте. По данным СМИ, их сопровождал сын одной из женщин, имеющий подлинный сирийский паспорт. Семья собиралась улететь в Каир.

В материале говорится, что Дурейд Асад — сын Рифата Асада, брата умершего президента Сирии Хафеза Асада. Он жил за границей с 1984 года — после неудавшейся попытки переворота.

В 2021 году Башар Асад вернул 87-летнего дядю в Сирию, договорившись, что тот не будет заниматься политической деятельностью.

Арабские СМИ сообщали, что после переворота в Дамаске 2024 года Рифат Асад с семьей перебрался в Ливан.

Напомним, экс-президент Сирии Башар Асад вместе с семьей покинул Дамаск в начале декабря, когда столица Сирии оказалась в руках повстанцев.

Позже выяснилось, что ему предоставили убежище в России – такое решение принял лично Путин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2206242-rodstvennic-bashara-asada-zaderzhali-s-falshivymi-pasportami-v-aeroportu-beyruta/

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