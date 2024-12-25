Премьер Армении не поедет на неформальную встречу лидеров стран СНГ в Петербурге

Премьер-министр Армении не поедет на неформальную встречу лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге - у него выявили коронавирус, написал он на , передает NUR.KZ

Никол Пашинян сообщил, что несколько дней назад у него был диагностирован COVID-19. Из-за болезни под вопросом оказалась и его поездка на заседание Высшего экономического совета ЕАЭС.

"В понедельник, 23 декабря, у меня диагностировали положительный тест на ковид. 23 и 24 декабря я изолировался и работал из места проживания. 25 декабря мой диагноз уже был отрицательным, и я возвращаюсь к обычному режиму работы. Посоветовавшись с коллегами, решил не участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет в Санкт-Петербурге", - написал он.

Также Пашинян пообещал до конца сегодняшнего дня решить вопрос об участии в заседании ВЭС.

По информации ТАСС, встреча пройдет сегодня 25 декабря. Издание отмечает, что неформальная предновогодняя встреча - многолетняя традиция Содружества.

Сообщается, что сегодня на саммите Владимир Путин подведет итоги российского председательства в СНГ в 2024 году. После лидеры смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке, обменяются мнениями по актуальным международным вопросам.

Отметим, что президент России пригласил Касым-Жомарта Токаева на неформальную встречу во время своего недавнего визита в Казахстан.

"Очень рассчитываю увидеть Вас в конце года на неформальной предновогодней встрече в Петербурге в рамках СНГ. И, конечно, жду Вас на юбилейных торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это наша общая Победа", - сказал Путин.