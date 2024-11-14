"Не дай бог": готовящийся к выборам Лукашенко высказался о женщине во главе Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос о том, может ли женщина быть главой государства, сообщает БелТА. Он также упомянул Камалу Харрис.

Лукашенко заявил, что должность президента - это очень тяжелый вид деятельности, который предусматривает не только представительские или протокольные функции.

"В Беларуси не дай бог женщину изберут. У президента США не те полномочия, а тут надо вникать во все. В Беларуси президент - главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность. Может, со временем мы подойдем к такому стилю. Но пока он другой", - приводит слова Лукашенко издание в своем Telegram-канале.

Кроме того, Лукашенко считает, что мужчины не должны перекладывать обязанности на женщин.

"Я преклоняюсь перед женщинами, нисколько не принижая их роль. Но они должны быть рядом, чтобы мы могли опереться на крепкое плечо, как у нас обычно бывает", - добавил Александр Лукашенко.

Также сообщается, что Лукашенко обратился к примеру США и состоявшихся там недавно выборов. Александр Лукашенко заявил, что если бы в Беларуси кто-то позволил себе оскорбительные высказывания в адрес женины-кандидата, то потерял бы значительную часть электората.

"Но для американского общества это, наверное, нормально. Они провели свои выборы. Помните, я еще до выборов сказал: чернокожего Америка готова избрать (там был чернокожий президент), женщину президентом Америка, наверное, не готова еще избирать", - отметил президент Беларуси.

По его мнению, Камала Харрис проиграла выборы в значительной степени из-за решений демократической партии и Джо Байдена.

"Они это понимали, и не надо было подставлять Камалу. Она что могла, то сделала: вела пропаганду, агитацию, терпела всякие издевательства, двигала демократическую партию", - сказал Александр Лукашенко.

Отметим, что на последних выборах президента Беларуси, которые состоялись в августе 2020 года, соперником Лукашенко была женщина - Светлана Тихановская. Тогда Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей, а Тихановская - 10,1%.

После объявления результатов выборов, в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.

Недавно стало известно, что следующие выборы президента назначены на 26 января 2025 года. ЦИК страны зарегистрировал девять кандидатов на пост главы государства, в том числе самого Лукашенко. После этого президент Беларуси заявил, что "чувствует себя спокойно" и "никакого удержания власти нет".

Добавим, что по информации на сайте президента Беларуси, глава государства избирается на пять лет прямым голосованием всеми гражданами, обладающими избирательным правом.