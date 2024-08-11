Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета в бразильском штате Сан-Паулу.

"Разделяя горечь утраты в этот тяжелый момент, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам, семьям погибших и дружественному народу Бразилии искренние соболезнования и слова сочувствия", – говорится в телеграмме.

Напомним, ранее в пригороде Сан-Пауло потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Linhas Aéreas. Кадры, на которых запечатлен момент падения, появились в Сети.

По данным телеканала CNN, самолет упал в жилом районе. В Гражданской обороне Бразилии сообщили, что воздушное судно врезалось в несколько домов. Как стало известно, в результате авиакатастрофы погибли все 58 пассажиров и 4 члена экипажа, находившихся на борту.

Добавим, что Passaredo Linhas Aéreas - бразильская региональная авиакомпания со штаб-квартирой в городе Рибейран-Прету. Портом приписки авиакомпании и ее главным транзитным узлом является аэропорт имени доктора Лейти Лопеса в Рибейран-Прету. Она была основана в 1995 году. По данным на 2024 год, количество сотрудников составляет 1 087 человек.