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Эзотерика

Крушение самолета в Бразилии: один из пилотов работал в Air Astana

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Самолет выезжает на взлетную полосу
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

В авиакомпании Air Astana подтвердили, что одним из пилотов самолета, разбившегося в Бразилии, когда погибли 62 человека, был экс-сотрудник казахстанской авиакомпании, передает NUR.KZ.

В бразильском городе Сан-Пауло 8 августа потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Voepass Linhas Aéreas, в результате погибли все 62 человека на борту.

По данным Fox News, мэр города Винхедо в Сан-Паулу Дарио Пачеко сообщил, что капитан Данило Сантос Романо, которому было 35 лет, стал первой жертвой, опознанной после крушения.

Согласно профилю Романо в LinkedIn, он имел более 10 лет опыта Романо был сертифицирован как Национальным агентством гражданской авиации Бразилии, так и Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США.

Кроме того, на странице профиля погибшего пилота указано, что он 7 месяцев работал в казахстанской авиакомпании Air Astana, с декабря 2019 по июнь 2020 года. Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе авиакомпании эту информацию подтвердили.

"Командир воздушного судна, попавшего в инцидент, летал вторым пилотом на Airbus A320 с декабря 2019 по март 2020 года. Налет в Air Astana составил только 25 часов. Контракт с ним был прекращен в июне 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

Пилот Данило Сантос Романо
Погибший пилот Данило Сантос Романо. Фото: linkedin.com/in/danilo-santos-romano

Напомним, ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета в бразильском штате Сан-Паулу.

"Разделяя горечь утраты в этот тяжелый момент, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам, семьям погибших и дружественному народу Бразилии искренние соболезнования и слова сочувствия", - говорилось в телеграмме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2150194-krushenie-samoleta-v-brazilii-odin-iz-pilotov-rabotal-v-air-astana/

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