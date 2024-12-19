Легализовать легкие виды наркотиков предложили в Кыргызстане

Депутат Жогорку Кенеш Дастан Бекешев предложил легализовать в Кыргызстане легкие виды наркотиков. По его мнению, это поможет в борьбе с синтетическими наркотиками, сообщает 24.kg.

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев заявил, что нужно поменять отношение к наркотикам. По его словам, человек - "слабое существо, употреблял и будет употреблять алкоголь, наркотики".

"Но нужно уметь различать меньшее и большое зло. Например, синтетические наркотики - это большее зло. Так может нам разрешить совершеннолетним гражданам употреблять легкие виды?" - предложил депутат.

По его словам, из-за того, что природные наркотики, такие как конопля, правоохранительные органы уничтожают, они подорожали, и поэтому молодежь покупает дешевые синтетические наркотики.

По данным издания, Дастан Бекешев ранее уже высказывался по данной теме. В 2019 году он предложил на бывшей авиабазе "Манас" сделать свободную игровую зону и легализовать на ее территории продажу и употребление легких наркотиков.

Отметим, что в прошлом году депутат Снежанна Имашева предложила использовать растущую в Казахстане коноплю во благо развития экономики.

До этого в МВД рассказали, могут ли легализовать в Казахстане марихуану. Тогда в полиции заявили, что это не только противоречит базовым принципам Конвенций ООН и национального законодательства, но и не решает проблему незаконного оборота каннабиса и его производных.

Добавим, что в начале этого года депутат Даулет Турлыханов заявил, что масштабы распространения наркотиков в Казахстане могут угрожать стране.