СМИ: премьер-министр Кыргызстана ушел с поста
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Сегодня, 16 декабря, глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров ушел с поста. Известно, что он написал заявление по собственному желанию, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.
Сегодня, 16 декабря, глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров ушел с поста. Об этом изданию сообщили источники.
Известно, что Акылбек Жапаров написал заявление по собственному желанию.
Пока не известно, кто станет следующим главой кабинета министров.
Акылбек Жапаров с 1 июня по 12 октября 2021 года был заместителем председателя кабинета министров. Совмещал должность с руководством Министерством экономики и финансов. С 13 октября 2021 года стал председателем кабмина и руководил администрацией президента Кыргызстана.
Напомним, ранее в Кыргызстане задержали экс-главу МЧС по подозрению в совершении преступления в период с 1995 по 1996 годы.
До этого в ГКНБ Кыргызстана сообщили о задержании председателя Налоговой службы, а также его заместителя. Их подозревают в причастности к махинациям, связанным с использованием электронных товарно-транспортных накладных.
А в ноябре МВД Кыргызстана сообщило о задержании подозреваемых в организации массовых беспорядков с целью захвата власти.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2200818-smi-premer-ministr-kyrgyzstana-ushel-s-posta/