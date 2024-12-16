СМИ: премьер-министр Кыргызстана ушел с поста

Сегодня, 16 декабря, глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров ушел с поста. Известно, что он написал заявление по собственному желанию, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Сегодня, 16 декабря, глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров ушел с поста. Об этом изданию сообщили источники.

Известно, что Акылбек Жапаров написал заявление по собственному желанию.

Пока не известно, кто станет следующим главой кабинета министров.

Акылбек Жапаров с 1 июня по 12 октября 2021 года был заместителем председателя кабинета министров. Совмещал должность с руководством Министерством экономики и финансов. С 13 октября 2021 года стал председателем кабмина и руководил администрацией президента Кыргызстана.

Напомним, ранее в Кыргызстане задержали экс-главу МЧС по подозрению в совершении преступления в период с 1995 по 1996 годы.

До этого в ГКНБ Кыргызстана сообщили о задержании председателя Налоговой службы, а также его заместителя. Их подозревают в причастности к махинациям, связанным с использованием электронных товарно-транспортных накладных.

А в ноябре МВД Кыргызстана сообщило о задержании подозреваемых в организации массовых беспорядков с целью захвата власти.