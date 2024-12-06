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Главного налоговика задержали в Кыргызстане

Опубликовано:

Алтынбек Абдувапов
Алтынбек Абдувапов. Фото: instagram.com/salyk_kg

В Кыргызстане задержали председателя Налоговой службы, а также его заместителя, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет национальной безопасности страны.

О задержании сотрудников Налоговой службы сообщили в Instagram-аккаунте ГКНБ Кыргызстана. Сообщается, что комитет ведет расследование уголовного дела в отношении высокопоставленных сотрудников "по фактам коррупции и злоупотребления должностным положением".

"Госкомитет считает необходимым отметить, что правильное налоговое администрирование производства, импорта и реализации подакцизной продукции (алкогольная и сахаросодержащая продукция, табачные изделия) является важным фактором для обеспечения, выбранного высшим политическим руководством, вектора на обеспечение постоянного роста экономики страны.

В данном контексте особое значение имеет профессионализм и добросовестное отношение к своей работе сотрудников государственной налоговой службы, а совершаемые ими преступления позволяют отдельной группе представителей бизнеса уклоняться от уплаты налогов в особо крупном размере, выводить свои реальные доходы в "тень" и наносить непоправимый урон экономике республики", - сказано в заявлении ГКНБ.

В госкомитете отметили, что для достижения своих преступных целей, отдельные представители бизнеса используют, в том числе различные нововведения, а также возможности, предоставляемые современными цифровыми технологиями, активно внедряемые в работу государственных органов.

"Так, в ходе проводимого следствия установлена причастность к махинациям, связанным с использованием электронных товарно-транспортных накладных председателя государственной налоговой службы А. Абдувапова и его заместителя И. Кыдыргычова. На сегодняшний указанные высокопоставленные чиновники задержаны, водворены в ИВС СИЗО Госкомитета, в установленные законом сроки им будет предъявлено обвинение, а судом - избрана меры пресечения", - заявили в ГКНБ.

На сайте Налоговой службы Кыргызстана указано, что ее председателем является Алтынбек Абдувапов. Он родился 1 января 1976 года. Данную должность занимает с 2021 года, до этого работал там же, но на других должностях, начиная с 2011 года. Имеет опыт работы в бизнесе.

Один из его заместителей - Исламбек Кыдыргычов, родился в 1995 году. Карьеру начал в 2016 году в управление Налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Бишкек и Чуйской области. Также работал экспертом в аппарате правительства, а после и в аппарате президента страны. Заместителем председателя Налоговой службы стал в марте 2022 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2197320-glavnogo-nalogovika-zaderzhali-v-kyrgyzstane/

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