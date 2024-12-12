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Эзотерика

Экс-главу МЧС задержали в Кыргызстане

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Руки в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

В Кыргызстане задержали экс-главу МЧС по подозрению в совершении преступления, совершенного в период с 1995 по 1996 годы, передает NUR.KZ со ссылкой на ГКНБ страны.

В Instagram-аккаунте ГКНБ Кыргызстана опубликовали информацию о задержании У.С.И., в прошлом занимавшего должности главы МЧС, депутата Жогорку Кенеш, губернатора Джалал-Абадской области. Он проходит подозреваемым по делу о коррупционном преступлении.

"В период с декабря 1995 года по апрель 1996 года, будучи председателем правления государственного акционерного общества "Кыргызтрансавто", при содействии отдельных должностных лиц, за счет государственных средств, приобрел акции ГАО "Токчулук" и в последующем незаконно вывел в частную собственность объекты недвижимости бывшего Балыкчинского мясокомбината.

На сегодняшний день стоимость вышеуказанной недвижимости составляет 626 млн сомов", - сообщили в ГКНБ.

Сейчас устанавливается причастность других лиц к вышеотмеченной коррупционной схеме и проводятся мероприятия по возврату незаконно приватизированного имущества.

Отметим, что на прошлой неделе в ГКНБ Кыргызстана сообщили о задержании председателя Налоговой службы, а также его заместителя. Их подозревают в причастности к махинациям, связанным с использованием электронных товарно-транспортных накладных.

В июле этого года в Кыргызстане был задержан Улан Жапаров, племянник президента страны Садыра Жапарова. Его подозревали в мошенничестве, решением суда он был заключен под стражу.

Позже сотрудники ГКНБ Кыргызстана задержали двух дочерей экс-спикера парламента, бизнесмена Чыныбая Турсунбекова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2199611-eks-glavu-mchs-zaderzhali-v-kyrgyzstane/

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