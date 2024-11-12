"Планировали захват власти": подозреваемых в массовых беспорядках задержали в Кыргызстане

В Кыргызстане задержаны подозреваемые в организации массовых беспорядков с целью захвата власти, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД республики.

Как сообщается на официальном сайте МВД Кыргызстана, оперативными службами задержаны подозреваемые в организации массовых беспорядков, планировавшие насильственный захват власти.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД была получена информация о подготовке некой группировкой массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации.

По полученным данным указанная организованная группировка была создана с целью организации массовых беспорядков, насильственного захвата власти. У каждого участника были распределены роли (организаторы, пособники, финансисты, исполнители).

Так, планировалось проведение спортивных игр, а также иных соревнований в пригороде Бишкека. Под предлогом проведения национальных спортивных игр они намеревались призывать к актам насилия, выдвигать антиконституционные призывы, дестабилизировать обстановку для дальнейшего насильственного захвата власти в день проведения выборов в местные кенеши 17 ноября 2024 года", - говорится в сообщении ведомства.

Задержаны ряд лиц, являющихся участниками группировки.

Всего задержанных, согласно предоставленной информации МВД, семеро. Помимо оружия у них при обысках были найдены "1000 бутылок водки для спаивания толпы, 2000 бутылок минеральной воды, 1 тонна риса, 1 лошадь для забоя и продукты для приготовления плова участникам массовых беспорядков".

Возбуждены уголовные дела, всем задержанным предъявлены обвинения.

Следствие по делу продолжается, сообщили в ведомстве.

Напомним, летом этого года власти Кыргызстана заявили о сорвавшейся попытке госпереворота - были задержаны пять человек, которых подозревают в планировании насильственного захвата власти и массовых беспорядков.

У задержанных были обнаружены и изъяты компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов, дроны, экстремистская литература, а также другие запрещенные предметы.

Позже в ГКНБ Кыргызстана раскрыли подробности обыска у подозреваемых в попытке госпереворота.

Стоит отметить, что и в прошлом году сообщалось о попытке захвата власти в стране. Сообщалось, что сотрудники ГКНБ провели массовые задержания предполагаемых участников возможного государственного переворота. Позже подробности по делу о предполагаемом захвате власти озвучил ГКНБ.

Также в ноябре 2021 года в Кыргызстане пресекли попытку насильственного захвата власти на территории страны. Тогда сообщалось, что группа действовала под руководством депутатов Жогорку Кенеша и других "деструктивно настроенных" чиновников.