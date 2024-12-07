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Сирийские повстанцы подходят к стратегически важному городу Хомс, спровоцировав исход беженцев

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Антиправительственные войска в Сирии
Антиправительственные войска в Сирии. Фото: Omar Haj Kadour/AFP via Getty Images

Десятки тысяч людей бегут из третьего по величине города Сирии — Хомса, напуганные сообщениями о приближении повстанцев.

Объединенный оперативный центр повстанцев сообщает, что его бойцы прошли через два города на пути к Хомсу — Растан и Телль-Бису — и сейчас находятся на расстоянии около пяти километров от города.

В четверг отряды антиасадовской коалиции вошли в город Хама. На прошлой неделе повстанцы, ключевую роль среди которых играют исламисты, заняли Алеппо — это произошло впервые с 2016 года.

Хомс — стратегически важный город, связывающий Дамаск с территориями на средиземноморском побережье, где живут преимущественно алавиты. Это религиозное меньшинство всегда считалось главной базой поддержки режима Асада.

Напуганные представители алавитского меньшинства в спешке покидают Хомс: на видеозаписях видно, что дороги города забиты машинами.

По данным ООН, с начала наступления повстанцев 370 тыс. человек в Сирии бежали из своих домов. В организации опасаются, что поток беженцев может достичь 1,5 миллионов.

Многие сирийцы помнят прежние тесные связи Абу Мухаммеда аль-Джулани, лидера движения «Хайят Тахрир аш-Шам»*, которое играет ведущую роль в наступлении, с несколькими одиозными организациями и не доверяют его словам о том, что его взгляды изменились и стали более умеренными.

Кроме того, по данным базирующегося в Великобритании Сирийского центра мониторинга прав человека (SOHR), в пятницу сирийские правительственные войска стали покидать Хомс из-за информации о продвижении повстанцев. Министерство обороны страны это отрицает.

На востоке страны курдские силы объявили, что вошли в крупный город Дейр-Эззор. Правительственные войска, насколько известно, оставили его, чтобы выдвинуться в центр страны. Также сообщается, что курды взяли под свой контроль переходы через границу с Ираком.

Посольство РФ в Сирии рекомендовало россиянам покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты в связи с обострением обстановки, пишет ТАСС. Аналогичные рекомендации распространили посольства ряда других стран, в том числе Китая и Сербии.

Иордания закрыла свой единственный пассажирский и коммерческий пограничный переход на границе с Сирией, сообщило в пятницу Министерство внутренних дел страны.

Многие сирийцы боятся исламистов

В пятницу вечером также появились сообщения, что на юге Сирии повстанцы захватили большую часть провинции Даръа, которая в 2011 году стала колыбелью восстания против правящего в Сирии режима, переросшего в многолетнее противостояние.

По данным SOHR, повстанцы на юге страны теперь контролируют более 90% региона Даръа, и только район Санамайн все еще находится в руках правительства.

По данным информационного агентства Reuters, источники из повстанческих движений заявили, что им удалось договориться о выводе армии и предоставлении военным чиновникам безопасного проезда в столицу Дамаск, находящуюся примерно в 100 км (62 мили) от города.

Би-би-си пока не удалось независимо проверить и подтвердить эти сообщения.

Как сообщает корреспондент Арабской службы Би-би-си Дима Бабили, крайне напряженная атмосфера царит и в столичном Дамаске, который на протяжении многих лет оставался для сторонников Асада островком стабильности в раздираемой гражданской войной стране.

Жители города в спешке скупают товары первой необходимости, некоторые из которых уже стали дефицитом.

Цены стремительно растут практически на все повседневные товары. Только за последние сутки, пачка сигарет, например, по словам жителей города, в среднем подорожала втрое, а баллон газа для приготовления пищи — почти в восемь раз.

Христианский священник в портовом городе Латакия на западе Сирии, остающемся в руках правительственных сил, в интервью Всемирной службе Би-би-си рассказал, что после перехода Алеппо под контроль происламистской оппозиции оттуда приехало более 50 христианских семей.

«Они уехали, потому что боятся, — сказал отец Фади Азар. — Они бежали от боев, и еще они боятся того, что еще случится… что их женщин заставят носить покрывало или что их заставят платить джизью [налог, которым по традиционному исламскому праву облагаются христиане и евреи]. Этого они боятся».

Будет ли Россия спасать режим Асада?

Новостной сайт Sky News Arabia, базирующийся в Абу-Даби и в большой степени подконтрольный правительству Объединенных Арабских Эмиратов, со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Россия проинформировала режим Асада, что любая ее интервенция будет ограниченной, поскольку сейчас у Кремля другие приоритеты. Сайт не уточняет, в какой стране работают эти источники; он поясняет, что главный приоритет для Кремля — это война в Украине.

Параллельно агентство Bloomberg передало слова близкого к Кремлю источника о том, что никакого плана спасения Асада у России нет и не предвидится.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер зачитала заявление Совета национальной безопасности, в котором вновь заявляется позиция США о том, что сложившаяся в Сирии ситуация стала следствием «отказа режима Асада включиться в политический процесс», как того требуют резолюции Совбеза ООН, и его стремления удержаться у власти, опираясь на Россию и Иран.

Повстанческие формирования начали крупнейшее за последние годы наступление на правительство Сирии.

Они продвигаются на юг, и Хомс станет следующей остановкой на пути к столице Сирии, Дамаску.

Это наступление стало самым стремительным продвижением повстанческих сил с начала гражданской войны в Сирии 13 лет назад и продемонстрировало слабость вооруженных сил страны.

Крах проправительственных сил на севере Сирии в последнюю неделю подчеркивает проблемы, с которыми с тех пор столкнулся альянс Сирии, России и Ирана. Россия с февраля 2022 года сосредоточилась на войне в Украине, а ливанская «Хезболла», игравшая не последнюю роль в сирийском конфликте, понесла тяжелые потери в своей собственной войне с Израилем.

Анализ Би-би-си: Удивительное наступление повстанцев в Сирии продолжается

Застывшая на долгие годы линия фронта в Сирии быстро меняется, благодаря прорыву повстанцев-исламистов из группировки, известной как «Хайят Тахрир аш-Шам»*, пишет корреспондент Би-би-си по Ближнему Востоку Хьюго Бачега.

Это организация когда-то была ответвлением «Аль-Каиды»*, но сейчас утверждает, что перешла от джихадистских идей к национальному сопротивлению.

В интервью CNN их лидер Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что цель «Хайят Тахрир аш-Шам» — свергнуть правительство Асада и вернуть сирийских беженцев домой.

В прошлом президент Башар Асад в значительной степени полагался на своих союзников — Россию и Иран.

Мы до сих пор не знаем, смогут ли они спасти его от наступления, угрожающего выживанию его режима.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2197418-siriyskie-povstancy-podhodyat-k-strategicheski-vazhnomu-gorodu-homs-sprovocirovav-ishod-bezhencev/

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